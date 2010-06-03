İsrail BM kararını reddetti

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İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ygal Palmor, Kudüs'te AFP'ye yaptığı açıklamada, "İsrail'e bir kez takıntılı biçimde yüklenen bu konseyin otoritesi sıfıra inmiştir. Cibuti, Pakistan, Küba ya da Suudi Arabistan gibi insan haklarını yoğun biçimde ihlal eden ülkelerin kendilerini insan hakları savunucusu gibi göstermeleri hiç de uygun değildir" dedi.





BM İnsan Hakları Konseyi ise Gazze'ye yardım götüren gemilere İsrail ordusunun saldırısıyla ilgili uluslararası bir soruşturma misyonu kurulmasını öngören kararı kabul etmişti. Aynı Konsey, Güney Afrikalı Richard Goldstone'u İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 2008-2009 kışındaki saldırısını soruşturmakla görevlendirmiş, İsrail bu komisyonla işbirliği yapmayı reddetmişti.





Komisyon, raporunda İsrail ile Filistinli grupları savaş suçu işlemekle suçlamış ve İsrail'in güvenilir bir soruşturma açmayı reddetmesi halinde Uluslararası Ceza Mahkemesinin müdahil olmasını tavsiye etmişti