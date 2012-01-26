-''İsrail bir adım ilerlemedi'' RAMALLAH (A.A) - 26.01.2012 - Ürdün'ün başkenti Amman'da İsrail ve Filistin heyetleri arasında bugün yapılan beşinci ve son "istikşafi görüşme"nin, "İsrail'in bir adım ilerlememesi" nedeniyle sonuç alınamadan tamamlandığı bildirildi. Adını açıklamak istemeyen konuya yakın Filistinli bir yetkili, "Tüm bu görüşmelerin sonucunun boş olduğunu söyleyebileceklerini, çünkü İsrail'in görüşmelerin yinelenmesi için bir adım ilerlemediğini" belirtti. Yetkili, "Bugünkü görüşmenin son görüşme olduğunu ve İsrail tarafıyla başka istikşafi görüşme olmayacağını, İsrail'in yerleşim birimlerine son vermeyi reddetmesi yüzünden, İsrail tarafıyla yapılan hiçbir görüşmenin olumlu sonuç vermediğini" söyledi. Arap ülkeleri, özellikle Ürdün, Filistin yönetimi ve Ortadoğu Dörtlüsü ile istişare halinde "yeni bir değerlendirme safhasına girildiği" belirtildi. ABD, Rusya, AB ve BM'den oluşan Ortadoğu Dörtlüsü, 26 Ekim'de her iki tarafı, sınırlar ve güvenlik konusundaki tutumlarını üç ay içinde ortaya koymaya çağırmış, Ürdün bundan önce dört istikşafi toplantıya evsahipliği etmiş, ancak şimdiye dek somut bir sonuç elde edildiği haberi gelmemişti. Filistin tarafı verilen mühletin 26 Ocak'ta sona ereceğini söylerken, İsrail hükümeti Amman'daki ilk görüşmenin 3 Ocak'ta yapıldığını, dolayısıyla mühletin 3 Nisan'da sona ereceğini savunuyor. AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, bugün sona ereceği açıklanan istikşafi görüşmelerin sürmesi çağrısı yapmıştı.