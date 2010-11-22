İsrail basınından 'Mavi Marmara' saldırısına özeleştiri

T24- İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesinin yazarı Gideon Levy, "hükümetin sansüründen çok daha beter" olarak nitelendirdiği medyanın otosansür uygulamasını eleştirdi. Levy, örnek olarak İsrail medyasının "terörist" diyerek Türk bandıralı Mavi Marmara gemisindeki aktivistlerin öldürülmelerini maruz gösterdiklerini yazdı.



İsrail medyasının otosansür uygulaması sert dille eleştirildi. Haaretz gazetesinin tanınmış yazarı Gideon Levy, otosansür ve cesaret eksikliği nedeniyle İsrail medyasına yüklendiği yorumunda Mavi Marmara'yı da örnek verdi. Levy, "Türk filosunun aktivistleri, tarife uymamalarına rağmen medyada "terörist' olarak nitelendi çünkü hükümetimiz onları böyle adlandırmıştı, okuyucularımız da böyle istiyor ve böylece bu aktivistlerin dokuzunun öldürülmesini mazur gösterebiliriz" sözlerini kullandı.

Gideon Levy, İsrail medyasına ağır sözleri yönelttiği yazısında "Birçoğumuz teslimiyet göstererek, hükümetin sansüründen çok daha beter olan otosansür uygulayarak başımız eğiyoruz" derken İsrail medyasının cesaret göstermesi halinde karşısında dik durabileceği hiçbir sansür veya baskı bulunmadığını savundu.

Bu çerçevede, medyanın, Gazze işgaline ilişkin tutumu üzerinde dururken medya için "işgalin en büyük işbirlikçisi" nitelemesini de yapan Levy "Hükümet, Kasım 2006'dan beri Gazze'yi kapattı ve skandal bir biçimde hiç kimse, buna meydan okumuyor" dedikten sonra şöyle devam etti:

"Gazze'ye giden Türk filosunun aktivisteleri, tanıma uymamalarına rağmen medyada "terörist' olarak nitelendi çünkü hükümetimiz onları böyle adlandırmıştı, okuyucularımız da böyle istiyor ve böylece bu aktivistelerin dokuzunun öldürülmesini mazur gösterebiliriz."