İsrail basınında hedef Türkiye

İsrail, Hamas'ı yine bombaladı

'Erdoğan artık arabuluculuk yapamaz'

'Türkiye’nin AB yoluna taş koydu'

Türk diplomattan ‘maskaralık’ tepkisi



Yahudi lobisiyle buzlar çözülüyor



Başbakan Tayyip Erdoğan’ın İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres’le atışmasına çok fazla ses çıkarmayan İsrail basını dün tonunu sertleştirdiGazeteye konuşan İsrailli bir diplomatik kaynak, “Türkiye barış görüşmelerinde tüm güvenilirliğini kaybetti. Erdoğan başbakan oldukça, Türkiye’nin barış görüşmelerinde yeri yok. Artık güvenilir bir diplomatik ortak olarak görmüyoruz. Arabuluculuk rolünü artık sadece Obama yönetimindeki ABD ya da teorik olarak Avrupa üstlenebilir. Bu tavır Erdoğan İsrail’i eleştirdi diye değil. Fransa gibi birçok ülke de gerekli gördüklerinde İsrail’i eleştiriyor. Ancak Erdoğan suçlama üstüne suçlamayla, yalanlar da söyleyerek güvenilirliğini kaybetmek için herşeyi yaptı. Hatta işi İsrail Cumhurbaşkanı’nı rencide etmeye kadar vardırdı” dedi. Gazetenin yorumunda da, Türkiye’nin şimdiye kadar İsrail, Suriye ve diğer bölgesel oyuncular arasında “kilit” bir rol oynadığını belirterek “Dışişleri yetkilileri, Türk diplomatik kanalının kaybedilmesinin, görüşmeler için ciddi bir darbe olduğunu söylüyor” diye yazdı.Haaretz: Erdoğan’ın tepkisinin Türkiye’nin AB yolunu kapattığını savundu. Gazeteye konuşan İsrailli diplomatlar, Avrupalı meslektaşlarının Erdoğan’ın tavrından son derece rahatsız olduklarını söyledi. Diplomatlara göre Avrupalı yetkililer “Erdoğan AB’nin bir parçası olmayı unutabilir” dedi. Ayrıca Haaretz, Erdoğan’ın Davos’taki panel öncesinde Peres ile yapması planlanan başbaşa görüşmeyi son dakikada iptal ettiğini de öne sürdü. İsrailli yetkililer “Erdoğan’ın İsrail’le işler yolundaymış gibi bir izlenim vermek istemediği için” görüşmenin iptal edildiği yorumunu yaptı. Almanya’da iktidarın büyük ortaklarından Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin Başkanlık Divanı üyesi Philipp Missfelder de Bild gazetesine “Erdoğan’ın İsrail düşmanı bir tavır ortaya koyduğunu, bu çizgisini sürdürmesi halinde Türkiye’nin AB üyeliği müzakerelerinin tamamen kesilmesi ya da askıya alınmasının gündeme gelebileceğini” belirtti.İsraİl’İn saygın gazetesi Haaretz, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın tavrının Türk diplomatları da kızdırdığını yazdı. Gazetenin İsrail Dışişleri kaynaklarına dayanarak verdiği habere göre, başta ABD olmak üzere birçok ülkedeki Türk diplomatlar, Erdoğan’ın çıkışının ardından İsrailli meslektaşlarıyla temasa geçti. Bu krizin geçici olduğunu vurgulayan Türk diplomatlar, bu şekilde iki ülke arasındaki tansiyonu düşürmeye çalıştı. Gazete göre, önemli bir ülkedeki İsrail büyükelçisi de Kudüs’e gönderdiği bilgi notunda, Türk muadilinin kendisiyle bağlantı kurduğunu ve “Bu maskaralığa bir son verelim” dediğini aktardı.Başbakan Erdoğan’ın Peres’e sert çıkmasının ardından ABD’deki Yahudi lobisiyle yaşanan gerginlikte tansiyon düşmeye başladı. Erdoğan’ı en sert eleştirenlerden ABD’deki Yahudi dernekleri, Başbakan’ın “Eleştirilerimin hedefi İsrail halkı ve Yahudiler değildi” demesinin ardından tonunu yumuşattı. Önde gelen Yahudi derneklerinden İnkar ve İftiraya Karşı Birlik (Anti Defamation League-ADL) Başkanı Abraham Foxman, “Erdoğan’ın son açıklamasından memnuniyet duyuyoruz” dedi. Foxman, “Başbakan’ın İsrail’i eleştirirken daha ılımlı bir ton kullanmasının, Türkiye’de son dönemde artan antisemitizmin azalmasına yardım edeceğine inanıyoruz” diye konuştu.