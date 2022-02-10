İsrail basını: İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan bir üst düzey yetkili geçen ay Türkiye'ye ziyarette bulundu

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İsrail basını, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'ye gelmesi beklenirken, üst düzey bir İsrail Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin geçen ay “gizlice” Türkiye’ye geldiğini aktardı.

Times of Israel gazetesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un mart ayında Türkiye’ye geleceğini açıklamasını hatırlattığı haberde, İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Alon Ushpiz’in geçen ay Herzog ziyaretine hazırlık olarak Türkiye’ye geldiğini aktardı.

Ushpiz’in Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’la görüştüğü belirtildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Ushpiz’in ziyaretine ilişkin açıklama yapmadı.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Şubat'ta Ukrayna'ya hareketinden önce düzenlediği basın toplantısında, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un mart ayının ortalarında Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirtmişti.

Erdoğan, "Mart ayının ortalarında bu ziyaret gerçekleşecek. Bu ziyaretle beraber ikili ilişkilerimizi, geleceğe yönelik çok daha fazla bir zemine olumlu istikamette oturtmanın gayreti içerisinde olacağız" demişti.

Son olarak İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da Covid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dün telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

Görüşmede iki liderin, "yakın zamanda görüşme olasılığını da ele aldığı" belirtilmişti.

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