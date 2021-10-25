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Dünya

İsrail basını: Hava Kuvvetleri İran'ın nükleer tesislerini vurmaya yönelik eğitime başlayacak

İsrail ordusunun önceliği nükleer tesisler

25 Ekim 2021 21:40

İsrail Hava Kuvvetlerinin (IAF), gelecek yılın başından itibaren İran'ın nükleer tesislerini vurmaya yönelik eğitimlere başlayacağı iddia edildi. İsrail basınında yer alan haberde, İsrail ordusunun son aylarda İran'ın nükleer tesislerine karşı askeri tehdit oluşturmaya yönelik hazırlıklarını hızlandırdığı öne sürüldü.
 
Haberde, Tahran'ın nükleer tesislerini hedef alacak bir saldırıya hazırlanmanın IAF için "en önemli öncelik" haline geldiği ve eğitimlere gelecek yıldan itibaren başlanacağı ileri sürüldü.
 
İran'ın nükleer tesislerine yönelik İsrail'in saldırı planlarından bir kısmının "taslak" halinde olduğu ve kısa sürede hazır hale gelebileceği, bir kısmının ise eyleme geçirilebilir hale gelmesinin bir yıldan fazla zaman alacağı kaydedildi.
 
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