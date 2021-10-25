İsrail basını: Hava Kuvvetleri İran'ın nükleer tesislerini vurmaya yönelik eğitime başlayacak

İran'ın nükleer tesislerine yönelik İsrail'in saldırı planlarından bir kısmının "taslak" halinde olduğu ve kısa sürede hazır hale gelebileceği, bir kısmının ise eyleme geçirilebilir hale gelmesinin bir yıldan fazla zaman alacağı kaydedildi.