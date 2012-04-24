İsrail basını: Biz kaybettik, Türkiye kazandı

Haretz gazetesi, Türkiye’nin, Mavi Marmara baskını nedeniyle İsrail’in, 20 Mayıs’taki NATO zirvesine katılmasını reddettiğine dikkat çektiği haberinde, Türkiye’nin, uluslararası siyasi duruşunun geliştiğini vurgulayarak, “İki yıl önce diplomatlar ve analistler, ilişkilerin bozulmasından dolayı en çok hangi ülkenin kaybedeceğini merak ediyorlardı. Bugün, hiç şüphe yok ki bu önemli mücadelede en çok kaybeden İsrail oldu” yorumunu yaptı. Haretz gazetesinin önemli yazarlarından Zvi Bar’el imzalı haberde, İsrail’in, 2010’da Mavi Marmara baskınında öldürülen Türk aktivistler için özür dilememesi nedeniyle, Türkiye’nin İsrail’in, 20 Mayıs’ta Chicago’da düzenlenecek NATO zirvesine katılmasını veto etmesinin İsrail-NATO işbirliğini engelleyecek son fakat ilk Türk hareketi olmadığına dikkat çekildi.

Zvi Bar’el, Türk kaynaklara göre, iki tarafın, özür dilemek ve tazminat ödemek konusunda bir anlaşmaya vardıklarını ancak, özellikle Dışişleri Bakanı Avigdor Liberman olmak üzere İsrail’deki siyasi baskı nedeniyle İsrail’in anlaşmayı iptal ettiğini söyleyerek, ABD Başkanı Barack Obama’nın da Türkiye’ye İsraille anlaşması için baskı yaptığı ancak Türkiye’nin, İsrail resmi bir özür dilemeden gelişme sağlanamayacağı tutumunda olduğunu ifade etti.

‘İsrail, kaybettiğini kabullenmiş görünüyor’

Bu arada Türkiye’nin uluslararası siyasi duruşunun geliştiğini vurgulayan Zvi Bar’el, bunun nedeninin Suriye lideri Beşar Esat’a karşı Türk muhalefeti, İran ile batı arasındaki nükleer müzakereler ve Türkiye'nin, Arap ülkeleriyle bağlarını güçlendirmesi olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“İki yıl önce diplomatlar ve analistler, ilişkilerin bozulmasından dolayı en çok hangi ülkenin kaybedeceğini merak ediyorlardı. Bugün, hiç şüphe yok ki bu önemli mücadelede en çok kaybeden İsrail oldu. Türkiye’nin ekonomik durumu Avrupa ülkelerinin en iyileri arasında ve Türkiye, bölgesel çatışmaları çözmek için merkez diplomatik bir kanal oldu. Üst düzey Türk yetkililer diplomatik çabalarla ilişkileri geliştirmenin uğraşmaya değer olabileceğine inanmalarına rağmen İsrail, Türkiye ile ilişkilerinde kaybettiğini kabullenmiş görünüyor.”