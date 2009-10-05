İsrail Başbakanı'nın listesinde kimler var?

İsrail Başbakanı'nın kamuoyundan gizlemeye çalıştığı gizli Moskova gezisinde Başbaşkan'ın Medvedev’e bir liste verdiği iddia edildi.
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun kamuoyundan gizlemeye
çalıştığı, ancak medyaya yansıyınca itiraf ettiği gizli Moskova
gezisiyle ilgili önemli bir iddia daha ortaya atıldı.Turkrus.com'un haberine göre,Netanyahu’nun Kremlin’de Başkan
Medvedev’e çok önemli bir liste verdiği iddia edildi:
Gazete, listede İran’ın nükleer başlık geliştirmesine
yardım eden Rus bilimadamlarının isimlerinin olduğunu yazdı.
Netanyahu’nun geçen ay özel bir jetle Moskova’ya yaptığı gizli
ziyarette bu listeyi verdiği haberi, Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bir
kaynağa dayandırıldı. Bir İsrailli kaynak ise, “Bu gezinin gizli
tutulmasının nedeni buydu. Rusya’yı utandırmadan harekete geçmeye
zorlamaktı… Bu kısa ziyarette Netanyahu isimleri bildirdi” dedi.
Ziyaret
İsrail tarafınca doğrulandıktan sonra Başkan Medvedev de bir açıklama
yapmış ve gizli tutulmasının İsrail tarafının bir ricası olduğunu
söylemişti.