İsrail Başbakanı'nın listesinde kimler var?

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun kamuoyundan gizlemeye çalıştığı, ancak medyaya yansıyınca itiraf ettiği gizli Moskova gezisiyle ilgili önemli bir iddia daha ortaya atıldı.Turkrus.com'un haberine göre,Netanyahu’nun Kremlin’de Başkan Medvedev’e çok önemli bir liste verdiği iddia edildi:

Gazete, listede İran’ın nükleer başlık geliştirmesine yardım eden Rus bilimadamlarının isimlerinin olduğunu yazdı. Netanyahu’nun geçen ay özel bir jetle Moskova’ya yaptığı gizli ziyarette bu listeyi verdiği haberi, Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynağa dayandırıldı. Bir İsrailli kaynak ise, “Bu gezinin gizli tutulmasının nedeni buydu. Rusya’yı utandırmadan harekete geçmeye zorlamaktı… Bu kısa ziyarette Netanyahu isimleri bildirdi” dedi.

Ziyaret İsrail tarafınca doğrulandıktan sonra Başkan Medvedev de bir açıklama yapmış ve gizli tutulmasının İsrail tarafının bir ricası olduğunu söylemişti.