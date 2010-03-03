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Dünya

İsrail Başbakanı'na tutuklanma talebi

Dubai emniyet müdürü, Hamas liderlerinden Mahmud el Mabhu'nun öldürülmesiyle ilgili İsrail Başbakanı'nın tutuklanmasını talep etti.

03 Mart 2010 02:00

T24 - Dubai emniyet müdürü, Hamas liderlerinden Mahmud el Mabhu'nun geçen ay Dubai'deki bir otelde öldürülmesiyle ilgili olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve istihbarat servisi Mossad Başkanı Meir Dagan'ın tutuklanmasını talep etti.

Emniyet Müdürü Dahi Kalfan, cinayeti Mossad'ın işlediğinden artık emin olduğunu dile getirdi.

Kalfan tutuklama talebini savcılığa ilettiğini açıkladı.

İsrail ise cinayetle bağlantısını doğrulamadığı gibi inkar da etmemişti.

Dubai'nin pasaport hassasiyeti

BBC Türkçe'nin haberine göre Dubai Emniyet Müdürü Yahudilerin ülkeye girişine izin vermeyeceklerini söylediği iddialarına da yanıt verdi.

Böyle bir açıklama yapmadığını dile getiren Kalfan, "Müslüman, Hristiyan ya da Yahudi, biz tüm dinlerin mensuplarına saygılıyız" diye konuştu.

Kalfan "İsrail'in Batılı ülkelerin pasaportlarını" suistimal etmesini önlemek için yetkililerin bundan sonra son derece dikkatli olacağını söyledi.

Dubai polisi Mahmud el Mabhu'yu 20 ocakta bir otel odasında öldürenlerin, İsrail'de yaşayan yabancı ülke vatandaşları adına düzenlenmiş sahte pasaportları kullandığını açıklamıştı.

İsrail bunun üzerine, başta İngiltere olmak üzere Avrupa ülkelerinden ve Avrupa Birliği'nden de tepki gördü.

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