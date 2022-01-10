İsrail Başbakanı: Son dalgada nüfusun yüzde 40'ı Covid-19'a yakalanabilir

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Covid-19'un Omicron varyantının yayıldığı son dalgada, nüfusun yaklaşık yüzde 40'ına karşılık gelen 2-4 milyon arasında kişinin Covid-19'a yakalanabileceğini bildirdi.

Hastanelerin yüksek hasta sayıları için hazırlandığını ifade eden Bennett, aşıların Covid-19'a karşı dördüncü dozunun yaşlı ve sağlık çalışanları için sunulduğunu ve çeyrek milyon kişiye uygulandığını kaydetti.

Bennett, yüksek seyreden vaka sayıları nedeniyle laboratuvarlarda yoğunluk yaşandığını, PCR sonuçlarının çıkmasının gecikebileceğini, bu arada pozitif kişilerin diğerlerine virüs bulaştırabileceği endişesiyle hızlı test kitlerinin kullanımına izin verdiklerini anlattı.

Okullardaki tüm öğretmen ve öğrencilere ücretsiz üç test kiti dağıtımına başlandığına işaret eden Bennett, test merkezlerindeki sıralar ve yüksek maliyetli test ücretlerinin farkında olduklarını, sağlık şirketleriyle tedarikin arttırılması için görüştüklerini bu sayede fiyatların düşeceğini hesapladıklarını paylaştı.

Öte yandan yerel basında çıkan haberlere göre, uzmanlar grubu toplanacak ve dördüncü doz Covid-19 aşısının daha fazla gruba uygulanması görüşülecek.

İsrail'de ağır hasta sayısının bir günde yüzde 22 artışla yüzde 205'e çıktığı, 22 Aralık'ta 76 olarak kaydedilen rakamın 18 günde üç katına çıktığı belirtildi.