İsrail Başbakanı Netanyahu'da Avrupa'daki Yahudilere çağrı

Son günlerde Paris'te yaşanan terör olaylarının ardından konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Avrupa ülkelerinde antisemitizmle karşı karşıya kalan Yahudilerin İsrail'e göç oranını artırmak amacıyla, bakanlardan oluşan bir ekibin bu hafta bir araya geleceğini belirtti. Netanyahu, "İsrail'e göç etmek isteyen her Yahudi, burada sıcak bir kalp ve açık bir kucakla karşılaşacak. Aynı zamanda sizin de devletiniz olan bu ülkenin sizi de içine almasına yardımcı olacağız" dedi.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İsrail Başbakanlığı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"Avrupa'daki tüm Yahudilere, İsrail'in sizin yalnızca kıblenizin yönü olmadığını bilakis eviniz olduğunu söylüyorum. Bu hafta, bakanlardan oluşan özel bir ekip antisemitizmin korkunç yönüyle karşılaşan Fransa'daki ve diğer Avrupa ülkelerindeki Yahudilerin İsrail'e göçünü artırmak için bir araya gelecek."

'Bunların amacı insanlığı bin yıl geriye götürmek'

Netanyahu, Paris'teki son saldırılarla ilgili ise şunları söyledi:

"Bu saldırılar radikal İslam'ın çağdaş dünya ve Batı'nın özgür medeniyetine karşı başlattığı savaşın devamı niteliğindedir. Ancak aynı zamanda ılımlı Arap ülkeleri ve tüm İslam alemine de açılmış bir savaştır. Kolları dünyanın dört bir yanına uzatan terör dalgası eğer bir an önce önlem alınmazsa, daha da güçlenmiş bir şekilde özgür dünyanın her yerinde daha güçlü darbelerle vuracaktır. Radikal İslam'ı benimseyen terör örgütleri Hamas, Hizbullah, IŞİD, El-Kaide, Nusra Cephesi, İslami Cephe, Boko Haram gibi farklı isimler taşıyor. Bunların amacı insanlığı bin yıl geriye götürmek."

'Öncelikle terörü destekleyen ülkelere karşı çalışmalar yapılmalı'

Teröre karşı birlik çağrısında bulunulan açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı:

"Eğer birleşirsek terör bize galip gelemeyecektir. Gerçek sorunun köklerini görmezden gelirsek bu terörün istediği Yahudi halkı da dahil, Batı medeniyetini radikal İslamiyet eliyle yok etmek. Paris'teki yalnızca bir başlangıç. Bunu korkutmak için değil gerçek olduğu için söylüyorum. İtiraf etmenin vakti gelmiştir."

Açıklamada ayrıca, terörle mücadeleye söz konusu grupları finanse edenlere dokunarak başlanması gerektiğibelirtilerek, "Öncelikle terörü destekleyen, ona barınak ve geçiş imkanı veren ülkelere karşı çalışmalar yapılması gerekiyor" denildi.

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun ofisi 7 Ocak'ta saldırıya uğramış, ikisi polis, dördü karikatürist olmak üzere toplam 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Göç rekoru

Yaşadıkları ülkeleri çeşitli nedenlerle terk ederek İsrail'e göç eden Yahudilerin sayısı 2014'te son 10 yılın rekorunu kırarak, 26 bin 500 yüze ulaştı. İsrail'e en fazla göç edenlerse Fransız Yahudileri oldu.

İsrail Yahudi Ajansı ile İsrail Göçmen Bakanlığının 2014'ün son gününde yaptıkları yazılı açıklamaya göre, İsrail'e yapılan toplu göçlerde (Aliyah) son 10 yılın rekoruna ulaşıldı. En fazla göçmenin geldiği Fransa'dan 2015 yılında yine 10 bin civarında yeni Fransız Yahudisinin İsrail'e göç etmesi beklenirken, önceki yıllarda İsrail'e yılda ortalama 20 bin Yahudi göç ediyordu.

Yayınlanan rapora göre, Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan kriz nedeniyle Ukrayna'dan İsrail'e göç eden Yahudilerin sayısı ise bir önceki yıla göre üçe katlanarak 5 bin 840'a ulaştı. Ukrayna'dan gelen Yahudilere Göçmen Bakanlığı özel maddi yardımlar sundu.

Fransa'dan İsrail'e gelen Yahudi göçmen sayısı ise yaklaşık 7 bin. Bir önceki yılda Fransa'dan gelen Yahudi göçmen sayısı ise 3 bin 500'dü. İsrail'e dışarıdan en fazla gelenler Batı Avrupa Yahudileri olurken, bunları Rusya'dan göç eden Yahudiler takip ediyor. Batı Avrupa ülkelerinden gelen Yahudiler içinde Fransa'dan sonra İngiltere, İtalya, Belçika ve Alman Yahudileri bulunuyor. Kafkasya ve Orta Asya'dan İsrail'e gelen Yahudi sayısı ise ortalama 700 kişi.

İsrail'e gelen Yahudilerin yarısına yakını 35 yaşının altında bulunurken, gelenlerin 5 bin 300'ü çocuk. Gelenlerin meslek dağılımı ise en fazla mühendis, doktor, sosyal bilimci olarak kayıtlara geçti. Gelen mühendis saysı 2 bin 500 olarak açıklanırken, gelen doktor sayısı ise binin üzerinde.

İsrail'de toplam nüfus ise 2014 yılında 8 milyonu aşarken, nüfusun yaklaşık bir buçuk milyonunu ise 1948 İsrail Arapları oluşturuyor.