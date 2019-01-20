İsrail Başbakanı Netanyahu: İran'ın Suriye'deki varlığına karşı mücadele, İsrail'in kalıcı politikası

Suriye'ye füze saldırısının ardından konuşan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran'ın Suriye'deki varlığına karşı mücadelenin ülkesinin kalıcı politikası olduğunu belirtti.

Çad'da günübirlik ziyaretle bulunan Netanyahu, "Bizim kalıcı politikamız var, İran'ın Suriye'deki varlığını sağlamlaştırma çabalarına karşı koymak ve bize zarar vermeye çalışanlara zarar vermek" diye açıkladı.

Netanyahu, "Bu politika, ben İsrail'deyken de değişmiyor, Çad'a tarihi ziyaretim sırasında da değişmiyor" diye ekledi.

Rusya Ulusal Savunma Yönetimi Merkezi, Suriye'deki Pantsir ve Buk hava savunma sistemlerinin İsrail hava kuvvetlerinin başkent Şam'daki havalimanına yönelik saldırısında ateşlediği 7 füzeyi imha ettiğini duyurmuştu.