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Dünya

İsrail Başbakanı Netanyahu: İran Suriye'de üs inşa etmemeli buna karşı harekete geçeceğiz

"Golan Tepeleri sonsuza kadar İsrail'in elinde kalacak"

16 Şubat 2018 22:04

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Golan Tepeleri'nin sonsuza kadar İsrail'in elinde kalacağını söyledi. İran'ın Suriye'deki askeri varlığına da değinen Netanyahu, "İran Suriye'de üs inşa etmemeli buna karşı harekete geçeceğiz." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen 54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nda, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Netanyahu görüşmede Guterres'e, "Golan Tepeleri sonsuza kadar İsrail'in elinde kalacak" dedi.

"İran Suriye'de üs inşa etmemeli buna karşı harekete geçeceğiz"

İran'ın Suriye'deki askeri varlığına da değinen Netanyahu, "İran Suriye'de üs inşa etmemeli buna karşı harekete geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

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