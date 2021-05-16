İsrail Başbakanı Netanyahu: Harekâtımız tüm gücüyle devam ediyor ve zaman alacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu , 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılara ilişkin "çatışmaların tüm gücüyle devam ettiğini ve zaman alacağını" söyledi.

Netanyahu, televizyondan yayımlanan konuşmasında, Hamas, İslami Cihad ve benzerlerine atıfla "Terörist örgütlere karşı harekatımız tüm gücüyle devam ediyor. Siz İsrail vatandaşları için sakinlik ve sükuneti sağlamak için gerektiği kadar uzun süre eylemde bulunacağız. Bu, zaman alacak" dedi.

Netanyahu, İsrail'in 'Hamas'a ağır bedel ödetmek, barış ve güvenliği geri getirmek ve caydırıcılığı yeniden tesis etmek istediğini' öne sürdü.

Gazze'de uluslararası medya kuruluşlarının ofislerinin bulunduğu kuleyi vurmalarını gelen tepkilere rağmen savunan Netanyahu, gazetecilerin bulunduğu binada 'teröristlerin varlığına dair kanıtları ABD'ye sunduklarını' açıkladı.

Ateşkes yönünde uluslararası baskıların arttığı sırada 'İsrail'in uluslararası toplumun desteğine sahip olduğunu' söyleyen Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'a İsrail'e desteği için bir kez daha teşekkür etti.

Ateşkes İsrail hükümetinin gündeminde yok

İsrail medyasına göre İsrail güvenlik kabinesinin cuma günkü toplantısında bakanlar, Hamas ile ateşkesten ziyade Gazze'ye operasyonun devam etmesinden yana tavır aldı.

İsrail basınına konuşan adı açıklanmayan bir İsrailli yetkili, kabinede Gazze'de ateşkese varılması konusunun gündeme gelmediğini, uzun soluklu ateşkesin şu an için Netanyahu hükümetinin gündeminde olmadığını söyledi.