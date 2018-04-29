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BBC Türkçe

İsrail Başbakanı Netanyahu: Erdoğan'dan ahlâk dersi alacak değilim

Fransa'da konuşan Netanyahu, "Sayın Erdoğan İsrail’e saldırdı. Kendi ülkesinde Kürt köylerini bombalayan, gazetecileri hapse atan, İran’ın uluslararası yaptırımları delmesine yardım eden ve Gazze dahil teröristlerin masum insanları öldürmesine yardım eden

29 Nisan 2018 20:30

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması nedeniyle İslam dünyasında protestolar sürerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu "Filistinliler, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğu gerçeğiyle ne kadar çabuk yüzleşirlerse, barış o kadar çabuk gelir" dedi.

Açıklama, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında geldi.

Netanyahu toplantıda, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ahlâk dersi alacak değilim" ifadelerini de kullandı.

Netanyahu şöyle konuştu:

"Sayın Erdoğan İsrail'e saldırdı. Kendi ülkesinde Kürt köylerini bombalayan, gazetecileri hapse atan, İran'ın uluslararası yaptırımları delmesine yardım eden ve Gazze dahil teröristlerin masum insanları öldürmesine yardım eden bir liderden ahlâk dersi alacak değilim."

İsrail'

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise basın toplantısında, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını onaylamadığını Netanyahu'ya ilettiğini kaydetti.

Macron, İsrail'e Filistinlilere iyi niyet göstergesinde bulunmalarını tavsiye etti ve bunun için ilk olarak Yahudi yerleşimlerini durdurabileceklerini ifade etti.

"Bana göre yerleşim inşaalarını durdurmak ve Filistin Yönetimi'ne yönelik güven arttırıcı önlemler, ilk olarak yapılabilecek önemli hareketler ve bunları da Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüştük" dedi.

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