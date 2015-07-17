İsrail Başbakanı ile İngiltere Dışişleri Bakanı arasında İran gerilimi

İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Tel Aviv’de düzenlediği basın toplantısında İran sebebiyle tartıştı. Görüşme öncesinde ikilinin yapması beklenen kısa basın açıklaması karşılıklı cevaplarla uzadı. İngiliz bakan, "Artık soru-cevap için gazetecilere ihtiyacımız yok." diye espri yaptı.

İran’ı beş kıtada ve 30 ülkede terörü desteklemekle suçlayan Binyamin Netanyahu, dünya güçlerinin Tahran’la yaptığı nükleer anlaşmayı eleştirdi. Netanyanu, İran liderleri İsrail’in haritadan silinmesi açıklamaları yaparken, böyle bir imza atılarak antisemitizme destek verildiğini öne sürdü.

İngiliz bakan ise Netanyahu’nun endişelerini anladığını belirtti fakat “Biz her zaman bu anlaşmanın, İran’ın nükleer programıyla ilgili olduğunu söyledik.” dedi. İran’ın bölgedeki faaliyetlerine dair endişelerin önümüzdeki aylarda ve yıllarda ele alınacağını ifade eden Hammond, Netanyahu’ya “Bu konuda saf değiliz.” diye cevap verdi. Bakan Hammond, İran’ı sokaklarda atılan sloganlarla değil, eylemleriyle değerlendireceklerini vurguladı.

Philip Hammond, İran’ın nükleer silah elde etmesi tehlikesinin ancak İran’ın uluslararası toplumla yeniden bütünleşmesi ve zaman içinde gelişecek karşılıklı güvenle önlenebileceğine inandıklarını ifade etti.

İsrail Başbakanı Netanyahu ise birçok Arap ülkesi liderinin de İran'la yapılan bu anlaşmadan endişe duyduğunu öne sürdü.

‘Artık soru cevap için gazetecilere ihtiyacımız yok’

Hürriyet’te yer alan habere göre, İngiliz bakanın yaptığı her açıklamaya cevap vererek İran'la ilgili pozisyonunu savunan Netanyahu, "Devam etmek istiyor musunuz?" diye sordu. Hammon ise "Haydi yukarıda devam edelim. Bence soru-cevap kısmı için gazetecilere ihtiyacımız kalmadığını kanıtladık." dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Tel Aviv’de düzenlediği basın toplantısında İran sebebiyle tartıştı. Görüşme öncesinde ikilinin yapması beklenen kısa basın açıklaması karşılıklı cevaplarla uzadı. İngiliz bakan, "Artık soru-cevap için gazetecilere ihtiyacımız yok." diye espri yaptı.

İran’ı beş kıtada ve 30 ülkede terörü desteklemekle suçlayan Binyamin Netanyahu, dünya güçlerinin Tahran’la yaptığı nükleer anlaşmayı eleştirdi. Netanyanu, İran liderleri İsrail’in haritadan silinmesi açıklamaları yaparken, böyle bir imza atılarak antisemitizme destek verildiğini öne sürdü.

İngiliz bakan ise Netanyahu’nun endişelerini anladığını belirtti fakat “Biz her zaman bu anlaşmanın, İran’ın nükleer programıyla ilgili olduğunu söyledik.” dedi. İran’ın bölgedeki faaliyetlerine dair endişelerin önümüzdeki aylarda ve yıllarda ele alınacağını ifade eden Hammond, Netanyahu’ya “Bu konuda saf değiliz.” diye cevap verdi. Bakan Hammond, İran’ı sokaklarda atılan sloganlarla değil, eylemleriyle değerlendireceklerini vurguladı.

Philip Hammond, İran’ın nükleer silah elde etmesi tehlikesinin ancak İran’ın uluslararası toplumla yeniden bütünleşmesi ve zaman içinde gelişecek karşılıklı güvenle önlenebileceğine inandıklarını ifade etti.

İsrail Başbakanı Netanyahu ise birçok Arap ülkesi liderinin de İran'la yapılan bu anlaşmadan endişe duyduğunu öne sürdü.

‘Artık soru cevap için gazetecilere ihtiyacımız yok’

İngiliz bakanın yaptığı her açıklamaya cevap vererek İran'la ilgili pozisyonunu savunan Netanyahu, "Devam etmek istiyor musunuz?" diye sordu. Hammon ise "Haydi yukarıda devam edelim. Bence soru-cevap kısmı için gazetecilere ihtiyacımız kalmadığını kanıtladık." dedi.