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Dünya

İsrail ''Barışın Sesi''ni kesti TEL AVİV (A.A)

20 Kasım 2011 16:12

-İsrail ''Barışın Sesi''ni kesti TEL AVİV (A.A) - 20.11.2011 - İsrail, Batı Şeria'da, Ramallah'tan yayın yapan "Kol Haşalom" (Barışın Sesi) adlı radyo istasyonunu kapattı. İsrailli haber sitelerinden "+972"nin verdiği bilgiye göre, İsrailli ve Filistinlililerin ortaklaşa yönettiği Kol Haşalom, İsrail polisi tarafından geçen Perşembe günü aniden kapatıldı. Habere göre, 7 yıldır yayında olan radyo, Filistinli sivil toplum örgütlerinden Biladi ile İsrailli örgütlerden "Yahudi-Arap Barış Merkezi" tarafından işletiliyor ve radyonun yöneticiliğini İsrail parlamentosunun sol partilerinden Meretz'in eski milletvekillerinden Mossi Raz ile Meissa Bransie-Senyura yapıyordu. Radyonun, Filistin Yönetimi'nden Biladi'ye verilen ruhsatla yayınını sürdürdüğü de kaydedildi. +972, Likud milletvekillerinden Dani Danon'un, "radyonun İsrail'e karşı kışkırtmacılık yaptığını" öne sürerek, kapatılmasını istediğini de hatırlattı. İsrail İletişim Bakanlığının 4 Kasım'da radyoya yazı göndererek, yasa dışı yayın yapıldığını belirterek, derhal kapatılması gerektiğini ifade ettiği, bunun üzerine yöneticilerin, hukuk danışmanı ile istişarelerden sonra tüm iddiaları reddeden cevabi bir yazı gönderdikleri bildirildi. Bu yazıdan bir gün sonra ise radyonun yöneticisi Mossi Raz'ın polis tarafından davet edilip, yasa dışı bir radyoyu yönetmekle suçlandığı, radyoyu derhal kapatmazsa tutuklanacağı ve radyonun Kudüs'teki bürolarına da baskın yapılacağı uyarısında bulunulduğu kaydedildi. Haberde, yasa dışı çalıştığı gerekçesiyle durumu daha önce defalarca tartışma konusu olan Yahudi yerleşimcilerin Kanal 7 radyosunun, frekansları Ben-Gurion havalimanının radyo frekanslarına karışmasına rağmen, yöneticilerinden hiçbirinin tutuklanmadığına işaret edilirken, Mossi Raz'ın, Kudüs'te radyonun internet hizmetlerini yürüten ofislerin basılacağı korkusuyla, radyo yayınını durdurmaya karar verdiği belirtildi. Barışın Sesi radyosunun, İsrail Adalet Yüksek Mahkemesine başvurmaya hazırlandığı da bildirildi.

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