-İSRAİL ATEŞKESE HAZIR TEL AVİV (A.A) - 10.04.2011 - İsrail ile Gazze Şeridi'nde yönetimi elinde bulunduran Hamas'tan, perşembe gününden bu yana devam eden ve Gazze'de 18 kişinin ölümüne, İsrail'de de 2 kişinin yaralanmasına neden olan karşılıklı çatışmaları durdurmaya yönelik olumlu sinyaller geldi. İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, "İsrail'in Hamas'la karşılıklı bir ateşkesi kabul etmeye hazır olduğunu" söyledi. Barak, bunun ancak Gazze Şeridi'nden saldırıların durmasıyla mümkün olabileceğini belirterek, "Eğer ateşi keserlerse biz de keseriz. Genel olarak ateş açmayı durdururlarsa huzur olacak ve iyi olacak" dedi. Savunma Bakanı Barak, Gazze Şeridi'nden roket ve havan saldırısı sorununun çabuk bir çözümünün olmadığını belirtirken, bölgeye muhtemel bir operasyonla ilgili olarak da "Eğer bunun yapılması gerekli olursa harekete geçeriz. Ama gerekli olmazsa, bizim de böyle yapmaya ihtiyacımız kalmaz" diye konuştu. İsrail Savunma Bakanı, Gazze ile tırmanan gerginlik nedeniyle, ABD'ye yapacağı ziyaretini de ertelemişti. İsrail Başbakan Yardımcısı, eski genelkurmay başkanlarından Moşe Ya'alon ise radyoya açıklamasında, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde yeni bir savaşa sürüklenmemesi umudunu" dile getirirken, Hamas'a da bizi sınamayın" diye seslendi. Ya'alon, askeri bir hareketin daima en son seçenek olduğunu belirterek "Hamas'a bizi test etmemesini tavsiye ederim" dedi. Ya'alon, Hamas'ın siyasi ve askeri kanatları arasındaki güç mücadelesiyle ilgili bir soruya da "Bunlar bizi ilgilendirmez. Eğer Hamas Gazze'nin yönetimindeyse, orada ne olduğundan da onlar sorumludur" ifadesini kullandı. -HAMAS'TAN ATEŞKESE OLUMLU KARŞILIK- Gazze'deki Hamas sözcülerinden Sami Ebu Zühri ise Reuters ajansına yaptığı açıklamada, Barak'ın sözlerini değerlendirdi ve İsrail'le çatışmaları sona erdirmek istediklerini söyledi. Ebu Zühri, "Filistinli gruplar gerginliği tırmandırma niyetinde değil. Eğer İsrail'in saldırısı durursa, sükunetin sağlanacağı tabidir" dedi. Bu arada İsrail'den Gazze'ye mal geçişlerinde kullanılan Kerem Şalom geçiş noktasının, Gazze'den devam eden roket ve havan saldırıları nedeniyle bugün kapalı tutulacağı bildirildi.