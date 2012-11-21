Gazze'de ateşkes anlaşmasına varıldı

ABD ve Mısır dışişleri bakanları, Gazze'de ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu. Haber İsrail tarafından da doğrulandı. İsrail'den yapılan açıklamada "Ateşkes anlaşmasına vardık ancak ambargo devam edecek" denildi.

İsrail, İngilizlerin Filistin topraklarını terk ettiği 15 Mayıs 1948'den sadece bir gün önce kuruldu. ABD ve Sovyet Rusya'sı tarafından hemen tanınan İsrail, Arap ülkeleriyle girdiği hemen hemen her savaşı kazandı. İsrail savaşlarla sürekli topraklarını genişletirken, kaybeden hep Filistin halkı oldu.

Anlaşmaya göre; 'İsrail, Hamas yönetimindeki Gazze Şeridi'ne yönelik havadan ve karadan yürüttüğü saldırılarını durduracak; Filistinli gruplar, İsrail'e yönelik roket atışlarını sona erdirecek; İsrail kontrolünde bulunan Gazze sınırı, 24 saat sonra insan ve mal geçişine açılacak.

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve Mısır Dışişleri Bakanı Kamel Amr tarafından yapılan açıklamada ateşkesin saat 21.00'den itibaren geçerli olacağı duyuruldu.

Ortak düzenlenen basın toplantısında konuşan Clinton, "ABD, İsrail'le Filistinli gruplar arasındaki ateşkesi, füze saldırılarının ve şiddetin sona ermesini memnuniyetle karşılıyor. Bölge halkları, korku duymaksızın yaşamayı hak ediyor. Mısır'a bölgesel liderliğinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

AMR: Türkiye de katkı sağladı

Amr ise sürece Katar, Türkiye ve BM'nin de katkı sağladığını belirtti ve "Bu çabalar ateşin kesilmesi, son günlerde yaşanan kan dökümüne bir son verilmesi yönünde bir uzlaşıyla sonuçlandı" diye konuştu.

İsrail doğruladı

Açıklama İsrail tarafından da doğrulandı. Ancak yapılan açıklamada Hamas'ın ateşkes için öne sürdüğü şartlardan biri olan 'ambargo'nun kalkmayacağı belirtildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise "Ateşkes çökerse tepkimiz daha sert olur" diyerek yine gözdağı verdi.

Obama'dan Netanyahu'ya takdir

Öte yandan ABD Başkanı Barack Obama da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptı. Beyaz Saray'ın açıklamasına göre, Obama görüşmede, Netanyahu'yu Mısır'ın ateşkes önerisini kabul etmesinden dolayı takdir etti.

Öncesinde İsrail'e ateşkes tavsiyesinde bulunan Obama, görüşmede hiçbir ülkenin sivillere karşı roket saldırılarına tahammül etmesinin beklenemeyeceğini bir kez daha vurguladı.

Hamas dün akşam aynı saatlerde İsrail ile ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurmuş ancak, bu açıklama Mısır ve İsrail taraflarınca doğrulanmamıştı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Hamas tarafından yapılan ikinci açıklamada ise "Ateşkes için İsrail'den yanıt bekliyoruz" denilmişti.

Dün gece ve bugün de devam eden operasyonlarda hayatını kaybeden Filistinli sayısı 147'ye yükseldi. Hamas tarafından Tel Aviv'e atılan bir roketin bir otobüse isabet etmesi sonucu ise 3'ü ağır 21 kişi yaralandı. İsrail'de toplam ölü sayısı ise 5.

Devam eden karşılıklı saldırılar nedeniyle ateşkes ümitlerinin tükendiği bir anda, 'ateşkes anlaşmasına varıldığı' açıklaması Gazze Şeridi'nde sevinçle karşılandı.

Mısır tarafından basın mensuplarına dağıtılan ateşkes anlaşması metninde, '''' ifadelerine yer verildi.