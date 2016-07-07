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Dünya

İsrail askerleri 'keçileri kaçırdı', BM Barış Gücü devreye girdi

İsrail askerlerinin Lübnan'da 450 keçi kaçırdığı ileri sürüldü

07 Temmuz 2016 23:50

Lübnan’a giren İsrail askerleri, bir köylünün 450 keçisini kaçırdı. Keçilerin iadesi için BM Barış Gücü devreye girdi.

Lübnan basınında yer alan habere göre, İsrail birlikleri çarşamba günü yasadışı şekilde Lübnan sınırını geçerek Hermon Dağı bölgesindeki Hasbaya'ya girdi.

tr.sputniknews.com'un haberine göre; İsrail askerlerinin ilk olarak sürüsünü otlatan Lübnanlı bir çobanı kaçırmaya çalıştı; başarısız olunca da çobanın 450 keçisini kaçırarak işgal altındaki Şebaa çiftliklerine götürdü.

Keçilerin iadesi için bölgede konuşlu BM Barış Gücü’nün devreye girdiği belirtildi.

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