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Dünya

İsrail askerleri, Filistin Başbakanı'nın konvoyunu 'aşırı hız' nedeniyle durdurmuş

Ramallah'a giden Filistin Başbakanı'nın konvoyu İsrail askerleri tarafından saatlerce alıkonuldu

14 Ocak 2014 22:44

Filistin Başbakanı Rami El Hamdallah'ın konvoyu, İsrail askerlerinin desteğindeki bir grup Yahudi yerleşimci tarafından durduruldu. Konvoyda arama yapmak isteyen askerler Hamdallah'ı saatlerce bekletti.

Nablus yolunda alıkonulan konvoyun saatlerce bekletildikten sonra Ramallah’a ulaştığı belirtildi. İsrail ordusu ise ‘aşırı hız yapan bir araba konvoyunun durdurulduğunu’ savundu. 

Ordu açıklamasında, ‘bir askerin tedbirsizce aşırı hız yapan ve halk için tehlike oluşturan konvoyu fark ettiği ve kenara çekmelerini istediği’ belirtildi. Hamdallah’ın konvoyunun şerit ihlalinin de aralarında olduğu sayısız trafik kuralını da ihlal ettiğini savunan İsrail ordusu, askerlerine ‘aşağılayıcı muamelede bulunulduğunu’ da iddia etti. Açıklamada, bir kadın askerin Hamdallah’ın ekibinden birinin fiziksel saldırısına maruz kaldığı öne sürüldü. Orduya göre, durdurulan konvoyun Hamdallah’a ait olduğunun öğrenilmesi üzerine askerler yola devam etmesine izin verdi.

Filistin Hükümet Sözcüsü İhab Besisu ise ‘planlanmış kasti eylem’ olarak nitelendiği olayı kınayarak, “İsrail askerlerinin Başbakan Hamdallah’ın konvoyunun karşısına çıkması, Filistin halkına siyasi mesajdır” dedi. Hamdallah’ın İsrail askerlerinin konvoyda arama yapmasına ve evraklarını kontrol etmesine izin vermediğini vurgulayan Besisu, İsrail’in neredeyse hemen her gün Filistinlilerin haklarını çiğnediğini ve Yahudi yerleşimcilerin kutsal mekanlara yönelik saldırılarını sürdürdüğünü hatırlatarak, “Bu durum, siyasi çabaların önünü kesiyor” ifadesini kullandı.

Batı Şeria’nın Nablus kentinde yaşanan Hamdallah, her gün resmi görevi gereği hükümet merkezinin bulunduğu Ramallah’a gidiyor.
 

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