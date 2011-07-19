-İSRAİL ASKERİ YARDIM GEMİSİNDE ANKARA/KUDÜS (A.A) - 19.07.2011 - İsrail askerleri, Gazze filosuna katılan gemilerden Fransız bandıralı "Onur-El Karame" gemisinin kontrolünü ele geçirdi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Onur El Karame gemisinin ele geçirilmesi sırasında direnişle karşılaşılmadığı kaydedildi. Onur-El Karame, Gazze yolunda İsrail gemileri tarafından kuşatılmış, Gazze rotasının değiştirilmemesi üzerine İsrail Genelkurmay Başkanı Beni Gantz, "harekete geçilmesi" talimatı vermişti. Geminin İsrail'in Aşdod limanına götürülmekte olduğu bildirildi.