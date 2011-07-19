T24 LogoT24 Logo
Dünya

İSRAİL ASKERİ YARDIM GEMİSİNDE ANKARA/KUDÜS (A.A)

19 Temmuz 2011 16:20

-İSRAİL ASKERİ YARDIM GEMİSİNDE ANKARA/KUDÜS (A.A) - 19.07.2011 - İsrail askerleri, Gazze filosuna katılan gemilerden Fransız bandıralı "Onur-El Karame" gemisinin kontrolünü ele geçirdi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Onur El Karame gemisinin ele geçirilmesi sırasında direnişle karşılaşılmadığı kaydedildi. Onur-El Karame, Gazze yolunda İsrail gemileri tarafından kuşatılmış, Gazze rotasının değiştirilmemesi üzerine İsrail Genelkurmay Başkanı Beni Gantz, "harekete geçilmesi" talimatı vermişti. Geminin İsrail'in Aşdod limanına götürülmekte olduğu bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24