-İsrail askeri Şalit teslim edildi TEL AVİV (A.A) - 18.10.2011 - Gazze'de 5,5 yıldır bilinmeyen bir yerde tutulan İsrailli asker Gilad Şalit'in Mısırlı yetkililerce teslim alınmasından sonraki ilk görüntüleri yayımlandı. İsrail televizyonları, Şalit'in Mısırlı yetkililer arasındaki ilk görüntülerini Mısır televizyonundan aktararak verdiler. İlk görüntülerinde, başında bir kasketle, üniforma benzeri bir giysi içinde bulunan İsrailli asker, yaklaşık 10 kadar Mısırlı asker ve sivil yetkilinin ortasında, terminal benzeri bir binada yürüyor. -Netanyahu da Tel Nof askeri üssünde- Şalit'i karşılayacaklar arasında bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Tel Nof askeri hava üssüne geldi. Öte yandan, Şalit ailesi de halen Nel Nof askeri üssünde, kendilerine ayrılan odada beklemeyi tercih ediyorlar. İsrail radyosunun haberine göre, aile, oğullarıyla ilk görüşmelerinde tek başlarına olmayı tercih ediyorlar. Askerin babası Noam Şalit, Tel Nof'ta basın mensuplarına "Merak içinde bekliyoruz. Nasıl döneceğini bekliyoruz. Fiziki durumunun nasıl olduğunu bilmiyoruz" dedi.