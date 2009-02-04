İsrail, Antalya seferlerini askıya aldı

İsrail, uçaklarının Antalya’ya uçmalarını yasakladı. Bu çerçevede İsrail Havayolları’nın Antalya uçuşları da durduruldu.



Haaretz Gazetesi’nin haberine göre karar, Ankara ve Tel Aviv yönetimlerinin, Türkiye’ye uçuş yapan İsrail uçaklarında silahlı güvenlik görevlisi bulundurulmaması konusunda anlaşamaması üzerine alındı. İsrail, uçaklarında güvenlik amacıyla silahlı bir görevli bulundurmakta ısrar ediyor.



Karardan, İsrail’in resmi hava yolları şirketi El Al’ın yanı sıra, charter uçaklar da etkilenecek. Haaretz, bu konudaki anlaşmazlığın aylar öncesine dayandığını belirterek, ancak iki ülke arasında Davos’ta patlak veren krizden sonra uygulamaya sokulduğuna dikkat çekti.



Haaretz Gazetesi bu arada, Antalya’da çok sayıda beş yıldızlı otelin, Türk misafirperverliğini göstermek üzere İsrailli turistleri hafta sonları bedava ağırladıkları yazdı. Gazete, Titanic, Topkapı, Limak Limra, Royal Wing ve Kremlin gibi otellerin 199 dolar gibi, uçak ücretini bile zor karşılayan fiyatlarla İsrail’de reklam yaptıklarını belirtti.

