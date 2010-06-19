İsrail, anadilinde ablukayı kaldırmadı!

T24 - İsrail'in Gazze'ye ablukayı hafiflettiğine dair açıklamasının altından büyük bir aldatmaca çıktı. Haaretz gazetesi kabineden karar çıkmadığı halde İngilizce açıklamada 'ablukanın hafifletilmesine karar verildi' denildiğini, İbranice metinde ise bundan söz edilmediğini yazdı.



Mavi Marmara baskını sonrası uluslararası baskıları atlatmak için Gazze’ye uyguladığı ablukayı hafiflettiğini duyuran İsrail’in dünya kamuoyunu ‘aldattığı’ ortaya çıktı. İsrail kabinesinin aslında önceki gün dünyaya ilan ettiği gibi bağlayıcı bir karar almadığı, üstelik başbakanlıktan yayımlanan İngilizce açıklamada ‘Ablukanın hafifletilmesi kararlaştırıldı’ denilirken İbranice metinde bundan bahsedilmeyerek bir kandırmacaya başvurulduğu ortaya çıktı. İsrail foyası ortaya çıkınca dün herhangi bir abluka kaldırma kararı alınmadığını teyit etmek zorunda kaldı.



İsrail’in Haaretz gazetesi önceki günkü kabine toplantısıyla ilgili gerçeği şöyle ifşa etti: “Başbakanlık ofisi güvenlik kabinesinin Gazze’ye ablukayı hafifletmeyi kabul ettiğini duyurdu ancak kabine toplantısında bağlayıcı bir karar alınmadığı ortaya çıktı. Başbakanlık ofisi toplantının ardından yabancı diplomatlara da gönderdiği İngilizce basın açıklaması, İbranice duyurudan bir hayli farklı. İngilizce metne göre ablukayı hafifletmek için bir karar alındı ama İbranice metinde böyle bir karardan bahsedilmiyor.”





İki farklı metin hazırlandı



‘Bu uyumsuzluğun uluslararası baskılar karşısında zaman kazanma girişimi olup olmadığını’ sorgulayan gazeteye göre, Başbakan Benyamin Netanyahu ile Ortadoğu Dörtlüsü temsilcisi Tony Blair’in birlikte hazırladığı tasarı kabinede altı saat tartışıldı ama karar çıkmadı. Bu sırada savunma kanadı ablukayı ‘liberalleştiren’ planlar da sundu. Sonunda toplantı, uygulamaya yönelik bağlayıcı bir plan üzerinde oylama yapılmadan bitti. Böylece eski Başbakan Ehud Olmert döneminde kabul edilmiş abluka rejimi baki kaldı. Toplantının sonunda iki resmi açıklama yayımlandı; İbranice metin İsrail medyasına servis edilirken, İngilizce metin yabancı gazeteciler ve elçiliklere gönderildi. İngilizce metinde ‘Sivil ürünlerin Gazze’ye girişini serbestleştiren ve uluslararası denetim altındaki sivil projeler için gereken malzemenin akışını genişleten sistem kabul edildi’ denildi. Ayrıca kararın ivedilikle uygulanacağı belirtildi. İbranice metinde ise Netanyahu’nun açıklaması yer alırken, tasarının resmen onaylanıp onaylanmadığı belirtilmedi.





Başbakanlık da itiraf etti



Başbakanlık kaynakları da olayı teyit etti. Bir kaynak toplantı için ‘Bu başbakanın verdiği bir brifingti’ derken bir diğeri ‘Bir niyet deklarasyonuydu” ifadesini kullandı. Başbakanlık ofisi de ‘Yakında bir toplantı yapılacak ve bağlayıcı bir kararın alınacağını umuyoruz. Müttefiklerimizle temas ihtiyaç var’ izahatı getirdi. ‘Albuka hafifletildi’ duyurusunda ise hangi ürünlere izin verildiği bile belirtilmezken bunlar ‘yiyecek, oyuncak, kırtasiye, mutfak malzemesi, yatak ve havlu’ olarak sunulmuştu. ABD ‘kararı memnuniyetle karşılandıklarını’ belirtip ‘Doğru yönde atılmış bir adım’ açıklaması yapmıştı.





