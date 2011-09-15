-İsrail Amman'daki büyükelçiliğini boşalttı TEL AVİV (A.A) - 15.09.2011 - İsrail Ürdün'ün başkenti Amman'daki büyükelçiliğini, bugün yapılması planlanan protestolar nedeniyle kapattı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'ın, Kahire'deki İsrail büyükelçiliği önündeki protestolar ve göstericilerin büyükelçiliğin içine kadar girmesinden sonra, dün gece aldıkları kararla, Ürdün'deki elçiliğin hafta sonu için bir gün önceden boşaltılması kararı aldıkları belirtildi. Ordu radyosu, büyükelçi ve diğer diplomatların dün gece İsrail'e döndüklerini bildirdi. Normalde, hafta sonu İsrail büyükelçiliğinde bir temsilci ile korumaların kaldığı; büyükelçilik mensuplarının ailelerinin diğer ülkelerin aksine İsrail'de bulunduğundan, elçilik görevlilerinin her hafta sonu İsrail'e geçtikleri belirtiliyor. Üst düzey bir Dışişleri yetkilisi, Haaretz gazetesine "İsrail'in normal programa göre bir gün önceden elçiliği boşaltma kararı verdiğini" doğrulayarak, kararın bugün ve hafta sonu büyükelçilik önünde yapılacak protesto eylemleri nedeniyle alındığını belirtti. Geçen hafta Facebook üzerinden Ürdünlüler'in Amman'daki İsrail Büyükelçiliği'ne doğru "Ürdün topraklarında Siyonist elçiliğe hayır" adı altında protesto gösterisine çağrıldıkları belirtiliyor. Facebook'tan yapılan çağrıya katılacakları bildirenlerin sayısının da 3 bin dolayında olduğu ifade ediliyor. İsrail Dışişleri yetkilisi, "Ürdün yetkililerinin Kahire'deki olayların bir benzerinin tekrarlanmasına izin vermeyeceğini" dile getirmekle birlikte, büyükelçiliğin önlem olarak normal uygulamadan bir gün önce, bugünden kapalı tutulması kararı aldıklarını kaydetti. Ürdünlü yaklaşık 200 kadar gösterici dün Amman'daki ABD Büyükelçiliği önünde de toplanıp, Wikileaks belgelerinden ortaya çıkan ABD'nin Ürdün'ü Filistinliler için bir ülke haline getirmesi planları nedeniyle protesto etmişler; gösteride Amerikan ve İsrail bayrakları yakılmış ve katılanlar "Halk Amerika'nın gitmesini istiyor" sloganları dile getirmişlerdi.