İsrail ambargoyu yumuşatıyor mu?

T24 - İsrail'in Chanel-2 televizyonunun haberine göre, Gazze'ye uygulanan ambargonun, giden malların uluslararası güçlerce kontrol edilmesi şartıyla yumuşatılması gündemde.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'ye ablukayı yumuşatma formülünü gündemine aldığı bildirildi.



İsrail tarafından resnmi bir açıklamanın gelmediği haberi, İsrail'in Channel-2 televizyonu verdi.



Haberde, İsrail'in ablukayı yumuşatmak için, Gazze'ye giden malların uluslararası güçlerce kontrol edilmesi şartının yerine getirilmesini isteyeceği kaydedildi.



Netanyahu'nun bu öneriyi, Orta Doğu Dörtlüsü (ABD, Rusya, AB, BM) Temsilcisi Tony Blair ile görüşmesinde yaptığı kaydedildi.



Habere göre, Netanyahu bugün ilerleyen saatlerde kabine üyeleriyle bir araya gelecek ve toplantıda planın ayrıntıları üzerinde durulacak.



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Silah ambargosu çerçevesinde'



Başbakanlığa yakın bir siyasi kaynak, ablukanın ne şekilde yumuşatılabileceğinin ayrıntılarına ilişkin bilgiler verdi.



Yetkili, bu önerinin, "Gazze'ye silah ambargosunun uygulanması çerçevesinde düşünüldüğünü" belirtti.



Bu kaynağa göre, BM çerçevesindeki uluslararası güçler, Gazze'ye götürülecek malları İsrail'in Aşdod Limanı'nda arayacak.



Channel 2 televizyonunun haberinde, "Bir uluslararası deniz gücü, Gazze'ye götürülen malları izleyecek, mallar içerisinde, silah veya silah yapımında kullanılabilecek stratejik özelliğe sahip çelik taşınmasını önleyecek" denildi.





