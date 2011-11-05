-İsrail, aktivistleri sınır dışı etmeye başladı KUDÜS (A.A) - 05.11.2011 - İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere müdahalesi sonrası dün gözaltına alınan aktivistler sınır dışı ediliyor. Kanada ve İrlanda'ya ait gemilerde bulunan 27 kişi, İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmalarının ardından dün geceden itibaren İsrail'den gönderiliyor. İsrailli yetkililer, 2 Yunan vatandaşının bugün ülkelerine gönderildiğini, bir Amerikan ve bir İspanyol vatandaşının da yarın uçakla İsrail'den ayrılacağını açıkladı. Gözaltına alınan bir İsraillinin de serbest bırakıldığını belirten İsrail makamları, Mısırlı bir kadın aktivistin dün gece ülkesine gittiğini ifade ettiler. Kalan 21 aktivistin halen gözaltında tutulduğu ve daha sonra sınır dışı edilecekleri açıklandı. İsrailli askerlerin Gazze'ye yardım götüren gemilere dünkü müdahalesinde gemide bulunanların tamamı gözaltına alınmış, olayda yaralanan olmamıştı. Aktivistler İsrail'in Gazze'deki ablukası kalkana kadar gemi göndermeye devam edeceklerini açıklamıştı.