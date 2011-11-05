T24 LogoT24 Logo
Dünya

İsrail, aktivistleri sınır dışı etmeye başladı KUDÜS (A.A)

05 Kasım 2011 17:18

-İsrail, aktivistleri sınır dışı etmeye başladı KUDÜS (A.A) - 05.11.2011 - İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere müdahalesi sonrası dün gözaltına alınan aktivistler sınır dışı ediliyor. Kanada ve İrlanda'ya ait gemilerde bulunan 27 kişi, İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmalarının ardından dün geceden itibaren İsrail'den gönderiliyor.  İsrailli yetkililer, 2 Yunan vatandaşının bugün ülkelerine gönderildiğini, bir Amerikan ve bir İspanyol vatandaşının da yarın uçakla İsrail'den ayrılacağını açıkladı. Gözaltına alınan bir İsraillinin de serbest bırakıldığını belirten İsrail makamları, Mısırlı bir kadın aktivistin dün gece ülkesine gittiğini ifade ettiler. Kalan 21 aktivistin halen gözaltında tutulduğu ve daha sonra sınır dışı edilecekleri açıklandı. İsrailli askerlerin Gazze'ye yardım götüren gemilere dünkü müdahalesinde gemide bulunanların tamamı gözaltına alınmış, olayda yaralanan olmamıştı. Aktivistler İsrail'in Gazze'deki ablukası kalkana kadar gemi göndermeye devam edeceklerini açıklamıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24