-İSRAİL, ABD'DEN 20 ADET F-35 SAVAŞ UÇAĞI ALACAK TEL AVİV (A.A) - 16.09.2010 - İsrail hükümeti, Amerika'dan 20 adet F-35 savaş uçağının alınmasını onayladı. Karar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Ehud Barak'ın da katılımıyla toplanan bakanlar komitesinde alındı. Genelkurmay Başkanı Gabi Aşkenazi ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ido Nehuştan da F-35 uçaklarının alımıyla ilgili değerlendirme toplantısında yer aldı. Netanyahu, dünyadaki en gelişkin savaş uçağını satın almanın, İsrail devletinin askeri gücünü artırma yolunda önemli bir adım olduğunu söyledi. Söz konusu savaş uçaklarının 10 milyar İsrail Şekeli (yaklaşık 2,7 milyar dolar) fiyatla satın alınması kararı, uzun bir dizi görüşmenin ardından geldi. İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, bir ay önce söz konusu uçakların alımına prensipte onay vermişti. Anlaşmanın imzalanmasını şimdiye kadar geciktiren en önemli faktörün, uçakların yüksek fiyatı kadar bunları İsrail'in hava savunma sistemine entegre etmenin getireceği maliyet olarak belirtiliyordu. Yine de İsrail, istediği 75 uçaktan daha az sayıda F-35 almaya razı olmuş bulunuyor. İlk uçakların 2015 yılından itibaren hizmete girmelerinin planlanmasına karşın, İsrailli pilotlar bu tarihten çok önce ABD'de eğitim görebilecekler. F-35'ler günümüzün en gelişkin savaş uçakları kabul ediliyor. Dikine kalkış ve iniş yeteneklerine sahip bu uçaklar, aynı zamanda düşman radarlarına yakalanmalarını önleyen ''hayalet'' teknolojisine sahip.