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Dünya

İsrail 84 naaşı Filistin'e teslim edecek

İsrail, 1967 yılından bu yana çatışmalarda ölen 84 Filistinli ve Arap'ın naaşlarını Filistin yönetimine teslim edecek.

04 Temmuz 2011 03:00

T24- İsrail, 1967 yılından bu yana çatışmalarda ölen 84 Filistinli ve Arap'ın naaşlarını Filistin yönetimine teslim edecek.




Filistin Yönetiminin Vatandaşlık İşleri Bakanı Hüseyin El Şeyh, İsrail tarafıyla 1967'deki işgal ve sonrasındaki çatışmalarda ölen 84 kişinin naaşlarının Filistin'e teslim edilmesinde uzlaştıklarını açıkladı.

El Şeyh, İsrail ile uzun süredir devam eden çetin müzakerelerden sonra, dün gece bu konuda anlaşmaya varıldığını ve İsrail'deki mezarlıklarda gömülü bulunanlardan 84 Filistinli ve Arap vatandaşının kimliklerinin belirlendiğini kaydetti.

Devlet töreni düzenlecek

El Şeyh'in verdiği bilgilere göre, Filistinli bir ekip, mezarlıklarda gerekli incelemeyi yapıldıktan sonra ailelerin de bilgilendirileceğini ve ölenler için de Filistin Yönetimi Devlet Başkanı ile diğer üst düzey yetkililer ve ailelerin de katılacağı devlet töreninin düzenleneceğini söyledi.

Bakan El Şeyh, törenden sonra, kalıntıların ailelerine teslim edileceğini, yabancı ülkelerde bulunanların gönderilmesi işlemlerinin de Filistin hükümeti tarafından yapılacağını belirtti.

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