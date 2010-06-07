İsrail: 5 eylemci Hamas-İslami Cihad bağlantılı

T24 - İsrail ordusu, Gazze'ye yardım götürmek üzere yola çıkan ve İsrail askerlerince Pazartesi günü düzenlenen operasyonla durdurulan "Mavi Marmara" gemisindeki eylemcilerden 5'inin Hamas ve İslami Cihad ile bağlantılı olduğunu öne sürdü.



İsrail ordusu, bu eylemcilerden birinin İran asıllı ABD'de yerleşik 31 yaşındaki Fatima Muhammed olduğunu iddia etti. Muhammedi'nin, Gazze Şeridi'ne yasa dışı elektronik araçlar sokmaya çalışan Viva Palestine (Yaşasın Filistin) adlı hareketin üyesi olduğu, 41 yaşındaki ABD ve İngiliz vatandaşı Kennet O'Keefe'nin de terör örgütleriyle bağlantısı olduğu ileri sürüldü.



İsrail ordusu, O'Keefe'yi, "İsrail'den nefret eden, Gazze'ye ulaşarak, Hamas komando birimlerinin kurulması ve eğitimine yardımcı olmayı amaçlayan bir aşırı" olarak tanımladı.



İsrail ordusunun isimlerini verdiği eylemcilerden ikisinin de Türk vatandaşı olduğu, bunlardan birinin 28 yaşındaki Hasan "Aynsey" , diğeri de İnsani Yardım Vakfı (İHH) üyesi Hüseyin Oruç olduğu savunuldu. Hasan "Aynsey'in düzenli olarak İslami Cihad'a mali yardımda bulunduğu, Oruç'un da Türkiye'den El Kaide eylemcilerini Gazze'ye getirmeye çalıştığı iddia edildi.



Bir diğer eylemcinin de Fas asıllı Fransız vatandaşı ve Hamas üyesi olduğu söylenen 51 yaşındaki Ahmed Umimon olduğu öne sürüldü.



Öte yandan, İsrail ordusu, bu kişilerin, "Mavi Marmara"ya yapılan ve 9 Türkün öldüğü operasyon sırasında, İsrail komandolarına karşı koyanlar arasında bulunup bulunmadığını açıklamadı.





