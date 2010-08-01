-İSRAİL 400 ÇOCUĞU SINIR DIŞI EDECEK TEL AVİV (A.A) - 01.08.2010 - İsrail, ülkede giderek sayıları artan, Yahudi olmayan sığınmacı ve göçmen işçilerin çocuklarından 400'ünü sınırdışı etme kararı aldı. Ülkenin Yahudi karakterine zarar verdiği gerekçesiyle, bakanlardan oluşan bir komisyonun tavsiyelerini onaylayan İsrail hükümeti, bu kapsamdaki çocuklardan, belirlenen kriterlere uyan 800'üne de yasal statü vermeyi kararlaştırdı. Kabinenin onayladığı karara göre, 400 göçmen işçi çocuğu 21 gün içinde sınırdışı edilecek. Söz konusu kararlar, ülkeye yasal olarak gelmiş, Yahudi olmayan göçmen ailelerin çocuklarını kapsıyor. Bu sene başında 1200 göçmen çocuğu İsrail'den sınırdışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Böylece bu çocuklardan 800'üne ülkede yasal olarak kalma garantisi sağlanıyor. Yasal statü verilmesi kararlaştırılan çocuklarda 5 yıldan fazla İsrail'de bulunmaları, okullarda ilk veya daha yüksek sınıflarda bulunmaları, mutlaka İbranice konuşmaları, İsrail'de doğmamış olsalar bile 13 yaşından önce İsrail'e gelmiş olmaları gibi çeşitli kriterler aranıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, komisyonunun tavsiye niteliğindeki kararlarının onaylanmasından önce Bakanlar Kurulu'nda yaptığı konuşmada, yaklaşık bir yıldır bu konudaki müzakere ve tartışmaların sürdüğünü hatırlattı. Netanyahu, bir taraftan konunun insani boyutu bulunduğunu, diğer taraftan ülkenin Yahudi karakterini korumanın önemli olduğunu belirtti. Ülkenin güneydeki açık sınırlarından Afrika ülkelerinden gelen onbinlerce yasadışı göçmen işçi sayısının giderek arttığını kaydeden Netanyahu, bu sayının son 10 yılda bazılarına göre 500 bin, bazılarına göre de 1 milyon kişiye ulaştığını dile getirdi. "Bu, İsrail'in Yahudi ve demokratik karakterine çok somut bir tehdittir" diye konuşan Netanyahu, bu soruna, konunun insani boyutuna da bakarak ve yasadışı göçü teşvik etmeyecek, dengeli bir çözüm bulmanın gerektiğine işaret etti. Yasadışı göçmen girişlerini önlemek için Mısır ile sınır boyunca inşa edilmesi planlanan bariyerlerin 2010 yılında bitirileceğini belirten Netanyahu, bir taraftan da yasadışı göçmen işçi çalıştıran işyerlerine ve sahiplerine cezai tedbirler getireceklerinin altını çizdi. Netanyahu, "İsrail, 7 milyon nüfuslu küçük bir ülke. Üçüncü dünya ülkelerine sahip Afrika'ya en yakın dünya devleti biziz. Afrika'dan Mısır üzerinden akan hemen hemen 2 milyon dolayındaki göçmeni mıknatıs gibi çekiyoruz. Bu, İsrail devletinin geleceği için görmezlikten gelemeyeceğimiz somut bir tehdittir. Bu konuda kapsamlı bir politika belirlemek durumundayız" diye konuştu. Bakanlar Kurulu'nda konunun müzakereleri sırasında, kendisi de eski Sovyet ülkelerinden (Moldova) gelen bir göçmen olan Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman ile İçişleri Bakanı ve Şas Partisi lideri Eliyahu Yişai'nin, göçmen çocuklarının İsrail'de kalmalarını kolaylaştıran bazı düzenlemelere karşı çıktıkları belirtildi. Ülkedeki göçmenlerin çoğunluğunu, özellikle ikinci intifada sonrasında İsrail'de çalışan Filistinli işçilerin yerini alan Filipinli, Taylandlı ve Sudanlı işçiler oluşturuyor.