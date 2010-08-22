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Dünya

İSRAİL: "TAMAMEN KABUL EDİLEMEZ" KUDÜS (A.A)

22 Ağustos 2010 01:14

-İSRAİL: "TAMAMEN KABUL EDİLEMEZ" KUDÜS (A.A) - 21.08.2010 - İsrail, İran'ın Buşehr nükleer santraline yakıt verilmesinin ''tamamen kabul edilemez'' olduğunu bildirdi. İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Yossi Levy, yaptığı bir yazılı açıklamada, ''Uluslararası anlaşmaları bu denli bariz bir şekilde ihlal eden bir ülkenin, nükleer enerji kullanmanın faydalarından yararlanması tamamen kabul edilemez bir durumdur'' dedi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi ve Rusya Atom Enerjisi Ajansı (Rosatom) Başkanı Sergey Kriyenko'nun katıldığı törenle, Buşehr nükleer santraline bugün yakıt yüklenmeye başlanmıştı. Rusya ve İran arasında nükleer enerji alanında işbirliğini öngören anlaşma 1992'de imzalanmış ve Rosatom, 1995'te Buşehr'in bitirilmesini üstlenmişti.

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