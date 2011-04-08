-İSRAİL, "DEMİR KUBBE"Yİ DENEDİ KUDÜS (A.A) - 07.04.2011 - İsrail, Filistin topraklarından fırlatılan roketlere karşı kurduğu ve "Demir Kubbe" adı verilen yeni savunma kalkanını, bugün düzenlenen roket saldırılarında kullandı. İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, kalkanın başarılı olduğunu belirtti, fırlatılan bir roketin, kalkanın savunma sistemi tarafından ateşlenen roketle vurulduğunu kaydetti. Demir Kubbe sistemine bağlı roket bataryaları bir kaç hafta önce yerleştirilmeye başlanmıştı. Sistemin teknolojisinin henüz çok yeni olduğunu belirten yetkililer, tüm İsrail kentlerinin henüz korunmadığını kaydetti.