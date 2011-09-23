-İsrail "başvuru"ya üzüldü NEW YORK (A.A) - 23.09.2011 - İsrail, Filistin'in BM'ye yaptığı tam üyelik başvurusundan dolayı "üzgün" olduğunu bildirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözcüsü Gidi Shmerling, "bu başvurudan dolayı üzgün olduklarını, gerçek bir barışa giden tek yolun tek taraflı eylemlerden değil görüşmelerden geçtiğini düşündüklerini" söyledi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile görüşerek, devlet olarak tanınmak için gerekli başvuru mektubunu sunmuştu.