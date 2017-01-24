İsrail, 2500 Yahudi yerleşimi inşasını daha onayladı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin etmesinin ardından Kudüs'te 566 yeni Yahudi yerleşiminin inşasına izin veren İsrail bu kez de Batı Şeria'da 2500 yeni yerleşimin inşasını onayladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Avigdor Lieberman işgal altındaki Batı Şeria'da 2500 yeni yerleşimin inşa edilmesine onay verdi.

İsrail Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre yerleşimlerin büyük kısmı halihazırda eski yerleşimlerin bulunduğu alanda yapılacak.

Açıklamada yeni yerleşimlerden 100'ünün Beit El adlı bölgeye yapılacağı belirtildi.

İsrail medyası Beit El'deki yerleşimlerin maliyetini Trump'ın damadı Jared Kushner'in ailesinin karşıladığını öne sürdü.

Netanyahu, Twitter'daki mesajında da "İnşa ediyoruz ve inşa etmeyi sürdüreceğiz" dedi.