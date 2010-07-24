-İSRAİL: 0 - SIRBİSTAN: 3 ANKARA (A.A) - 24.07.2010 - Voleybol Avrupa Bayanlar Ligi yarı final maçında Sırbistan, İsrail'i 3-0 yendi. Güvenlik nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmayı, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Gabi Levi, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Andre Myer, İsrail Voleybol Federasyonu Başkanı Jacob Shtofman, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık izledi. Günün ikinci maçında Türkiye, saat 20.00'de Bulgaristan ile karşılaşacak. Salon: TVF Başkent Hakemler: Wojciech Maroszek xxx (Polonya), Heike Kraft xxx (Almanya) İsrail: Ponte xx, Velikiy xxx, Vysotski xx, Fraga x, Artmenko xx, Volivach x (Zinober xx, Arazi xx) Sırbistan: Rasic xxx, Ognjenovic xx, Nikolic xx, Veljkovic xxx, Brakocevic xxx, Vesovic xx (Cebic xx, Molnar xx, Zivkovic xx, Bjelica x, Krsmonovic x) Setler: (20-25, 12-25, 21-25) Süre: 64 dakika (25, 19, 20)