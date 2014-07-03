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Yaşam

İsraf edilen gıdalarla dünyadaki açları 4 kez doyurmak mümkün

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre dünya çapında israf edilen gıdalar, açlık çeken yaklaşık bir milyar kişiyi dört kez doyurmaya yeterli

03 Temmuz 2014 21:24

ABD'de üretilen gıdanın yüzde 40'ı hiç yenmiyor. Avrupa'da ise her yıl 100 milyon ton gıda çöpe gidiyor. Ama buna karşın dünyada neredeyse bir milyar kişi açlık çekiyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, BM Gıda ve Tarım Örgütü FAO'nun tahminlerine göre üretilen gıdanın üçte biri yenmeden önce ya kaybediliyor ya da israf ediliyor.

 

Son yayımlanın raporda, gıdanın dünyanın farklı bölgelerinde farklı nedenlerle israf edildiği, bu nedenle çözümlerin de yerel olması gerektiği vurgulanıyor.
 

Çevreye de büyük zarar veriyor

 

Gıda israfının çevreye zararı da büyük. Her yıl israf edilen miktardaki gıdayı üretmek için Meksika büyüklüğünde tarım arazisi gerekiyor. Bu araziyi sulamaya harcanan su, dokuz milyon kişinin ihtiyacını karşılayabilir. İsraf edilen gıda kalkınmakta olan ülkelerde üretilen sera gazının yüzde 10'unu üretiyor.

Bazı projelerle gıda israfı konusunda ilerleme kaydedilmeye çalışılıyor. Konu siyasi ve çevresel anlamda da gündemin üst sıralarında. Ancak daha yapılması gereken çok iş var.

 

 

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