-İŞPORTACI GERGİNLİĞİ SÜRÜYOR ANKARA (A.A) - 20.07.2011 - Kızılay'da Yüksel Caddesiyle Konur ve Karanfil Sokaklarda tezgah açmak isteyen işportacılar ile tezgah açılmasına izin vermeyeceklerini söyleyen Çankaya Belediyesi zabıta ekiplerinin gergin bekleyişi sürüyor. Zabıta ekiplerinin Yüksel Caddesi'nde Mülkiyeliler Birliği'nin önünde sabah 09.00'dan itibaren başlayan bekleyişleri akşam 21.00'e kadar sürecek. Yüksel Caddesi ile Konur ve Karanfil Sokaklarda tezgah açmayı bekleyen işportacıların, aralarında seçtikleri 3 temsilci işportacıların söz konusu alanda tezgah açmaları için belirledikleri önerileri Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık'a vermek üzere Çankaya Belediyesi'ne gitmek istedi. Bu sırada Çankaya Belediyesi Zabıta Müdürü Bülent Çelik ile Mülkiyeliler Birliği önünde görüşen 3 temsilci, uzlaşma sağlanmasını istediklerini söyledi. ''El sanatları ve sanatsal aktiviteler gündüz sergilenecek, işporta kapsamındaki tezgahlar saat 20.00'da teşhir edilecek, engelli vatandaşlar için yapılan düzenlemelere dikkat edilecek'' gibi maddelerin bulunduğu 10 maddelik önerinin kabul edilemeyecek öneriler olduğunu ifade eden Çelik, ''Bu sokaklarda tezgah açtırmayacağız. Bu konuda çok kararlıyız. Gerekirse ekiplerimizi her gün buraya yığarız'' dedi. Temsilciler ise tezgah açmak isteyen işportacıların çok gergin olduklarını, ancak kavga çıkmasını istemediklerini belirttiler. Başkan Bülent Tanık ile görüşmek için yarın tekrar Belediyeye geleceklerini ve işportacıların tezgah açmaları konusunda görüşme talebinde bulunacaklarını kaydettiler. Öte yandan 160 kişiden oluşan zabıta ekiplerine takviye olarak Çankaya Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı işçilerin de çevrede bekledikleri gözlendi. Çankaya Belediyesi zabıta ekiplerinin herhangi bir saldırıya karşı yangın söndürme tüpleriyle belediyeye ait su tankerini hazır tuttukları belirtildi.