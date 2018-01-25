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Ispıt otu bahardan önce tezgâhlarda

Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde yüksek kesimlerde toplanan ve baharın müjdecisi olarak bilinen ıspıt otu, havaların iyi gitmesi nedeniyle kış mevsiminde pazarda satışa sunuldu

25 Ocak 2018 16:17

Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU\'nun İnebolu ilçesinde yüksek kesimlerde toplanan ve baharın müjdecisi olarak bilinen ıspıt otu, havaların iyi gitmesi nedeniyle kış mevsiminde pazarda satışa sunuldu.
Türkiye\'nin çeşitli bölgelerinde \'hodan, sağırdili, kaldırık\' olarak bilinen ve Karadeniz\'in dağlık ve nemli arazilerinde yetişen, lezzetiyle ün yapan ıspıt otu, İnebolu Köylü Pazarı\'ndaki tezgâhlarda yerini almaya başladı. Baharın müjdecisi olarak bilinen ıspıt otunun, havaların iyi gitmesi nedeniyle kış mevsiminde satılmaya başladığı belirtildi.
Karadenizli köylülerin geçim kaynakları arasında bulunan ıspıt otu, bahar aylarında kilosu 3-5 lira arasında değişen fiyata satılırken, bu mevsimde ise 15 liradan satılıyor.

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