'İspatlayamazsan şerefsizsin'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat’la ilgili iddialar ortaya atan CHP’ye Fırat’ın “televizyona çıkalım, ispatlarsan milletvekilliğinden istifa edeceğim" önerisini hatırlatarak, “Ama sen ispatlayamazsan ben milletvekilliğinden istifa etmeni istemiyorum. Çık televizyona ben ‘şerefsizim, müfteriyim’ de" dedi.



Başbakan Erdoğan, partisinin Kağıthane İlçe Kongresi’ne katıldı. Son haftalarda yapılan ilçe kongrelerinde Doğan Medya Grubu’na yönelik suçlamaları dikkat çeken Erdoğan’ın hedefinde bu defa sadece muhalefet partileri vardı. Erdoğan konuşmasında AKP iktidarının Türk siyasi tarihinde “altın bir sayfa ve çığır açan bir dönem" olarak anılacağını söyledi. AKP iktidarını “reformlar, yenilikler, ilkler ve rekorlar" dönemi olarak tanımlayan Erdoğan, ekonomik olarak göstergelerle iktidarın başarılarını anlattı.



Başbakan Erdoğan, yakalanan başarının altındaki sırrın “milletin geleceğini kazanma yolundaki azim ve kararlılığı" olarak açıklayarak, “Burada iki tane sihirli kelime var. Bunlardan bir tanesi ‘güvendir’ bir tanesi ‘istikrardır’. Ne olur bu güveni gölgelemeyin, zedelemeyin. Bu istikrara gölge düşürmeyin. Yani ‘biz bu güveni zedelersek, bu istikrarı zedelersek, Ak Partiyi seçim sandıklarında mağlup ederiz’ derseniz buradan biz kaybetmeyiz ülke kaybeder, milletimiz kaybeder. Biz ne diyoruz milletimiz yeter ki kazansın biz kaybetmeye hazırız diyoruz" dedi.



'Çamur at izi kalsın'



“Bunun için de ana muhalefete, yavru muhalefete bir çağrı yapıyorum diye konuşan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:



“Diyorum ki, Allah aşkına Türkiye’ye bizim yapmamız gereken bir proje varsa bize tavsiye edin, yapalım. Eğer bunu yapmıyorsak bizi o zaman halka şikayet edin. O zaman halkım Ak Partiye gereken tokadı atar. Ama bugüne kadar siz bir tane ‘gel şurası yanlış, bak bunun doğrusu budur’ dediniz mi Allah aşkına. Bir tane söyleyin ya var mı? Yok. İşte biz buna üzülüyoruz. Sadece iftira kampanyaları? Bunlarla bir yere varılmaz. İşte Genel Başkan Yardımcım Dengir Bey? Şahsına, benim şahsıma, arkadaşlarımın şahsına atılan iftiralar? İşte buyurun davet yaptı, ‘hadi gel televizyona çıkalım başa baş. Eğer sen bunu ispatlarsan ben siyasetten çekileceğim, milletvekilliğinden de çekileceğim’ Ama sen ispatlayamazsan ben milletvekilliğinden istifa etmeni istemiyorum. Çık televizyona de ki ben şerefsizim, müfteriyim."



Erdoğan’ın bu sözleri “Vur vur inlesin Deniz Baykal dinlesin" sloganıyla kesildi. Salonda bulunan Dengir Fırat’a, “Davete cevap geldi mi?" diye soran Erdoğan, Fırat’ın yanıtı üzerine, “Henüz cevap yok. Çünkü CHP’nin karakteri budur. Gelemez. Bunlar sadece iftira at, tutmazsa iz bırakır mantığıyla hareket ederler" dedi.

