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Politika

İspatlamayan şerefsizdir

Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Y. Yılmaz, Başbakan Erdoğan'ın, Doğan grubu yazarlarına yönelik suçlamalarına ağır bir dille yanıt verdi: İspatlayamazsanız şerefsiz

16 Eylül 2008 03:00

Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Y. Yılmaz, Başbakan Erdoğan'ın, Doğan grubu yazarlarına yönelik suçlamalarına ağır bir dille yanıt verdi: İspatlayamazsanız şerefsizsiniz
 
Yılmaz'ın bugünkü Hürriyet gazetesinde yayımlanan "İspatlayamayan şerefsizdir!" başlıklı
yazısı şöyle:

Başbakan Recep Tayip Erdoğan, SPK’ya baskı yaptığına ilişkin iddialar için CHP yöneticilerine şöyle bir yanıt verdi: İspatlayamayan şerefsizdir!

Bu sözlerini okumak hoşuma gitti.

Doğrusunu isterseniz, bir Hürriyet yazarı ve Doğan Yayın Grubu şirketlerinden birinin yöneticisi olarak, hakkımızda ileri sürdüğü iddialar için Başbakan’a nasıl bir davette bulunacağımı bilemiyordum.

İddiaları oldukça ağır çünkü!

İddiaları doğruysa ben yazılarımı patrondan aldığım talimatlarla yazıyorum demektir.

Daha da kötüsü, kendime ait bir fikrim yok demektir. Patron öyle diyorsa öyle, böyle diyorsa böyle yazıyorum demektir.

Ki takdir edersiniz ki 33 yıldır bu meslekte olan birisi için hoş bir durum sayılmaz!

Madem iddiaları ispatlayamayanlar "şerefsizlik" ile suçlanabiliyorlar, ben de şimdi aynı çağrıyı Başbakan’a yapıyorum.


Erdoğan 45 dakika Doğan'a çattı

Erdoğan'ın gizli dinleme örgütü var


Benim, Aydın Doğan’ın talimatlarıyla fikir değiştiren ve sadece onun istediği doğrultuda yazılar yazan birisi olduğumu ispatlayamazsanız, şerefsizsiniz!

Elinizdeki "yerin kulağı" kayıtlarını da kullanabilirsiniz, söz veriyorum yasadışı dinleme nedeniyle sizi suçlamayacağım.

Hatta Emniyet’teki adamlarınıza bir talimat verin, evimi, işyerimi de dinlesinler. Onları da şikáyet etmeyeceğim.

Bir Başbakan’a "şerefsiz" olmadığını ispatlamak hakkını vermek gerektiğine inanıyorum.

Gelin bu hakkı kullanın.

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