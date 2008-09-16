İspatlamayan şerefsizdir

Erdoğan 45 dakika Doğan'a çattı

Erdoğan'ın gizli dinleme örgütü var

Başbakan Recep Tayip Erdoğan, SPK’ya baskı yaptığına ilişkin iddialar için CHP yöneticilerine şöyle bir yanıt verdi: İspatlayamayan şerefsizdir!Bu sözlerini okumak hoşuma gitti.Doğrusunu isterseniz, bir Hürriyet yazarı ve Doğan Yayın Grubu şirketlerinden birinin yöneticisi olarak, hakkımızda ileri sürdüğü iddialar için Başbakan’a nasıl bir davette bulunacağımı bilemiyordum.İddiaları oldukça ağır çünkü!İddiaları doğruysa ben yazılarımı patrondan aldığım talimatlarla yazıyorum demektir.Daha da kötüsü, kendime ait bir fikrim yok demektir. Patron öyle diyorsa öyle, böyle diyorsa böyle yazıyorum demektir.Ki takdir edersiniz ki 33 yıldır bu meslekte olan birisi için hoş bir durum sayılmaz!Madem iddiaları ispatlayamayanlar "şerefsizlik" ile suçlanabiliyorlar, ben de şimdi aynı çağrıyı Başbakan’a yapıyorum.Elinizdeki "yerin kulağı" kayıtlarını da kullanabilirsiniz, söz veriyorum yasadışı dinleme nedeniyle sizi suçlamayacağım.Hatta Emniyet’teki adamlarınıza bir talimat verin, evimi, işyerimi de dinlesinler. Onları da şikáyet etmeyeceğim.Gelin bu hakkı kullanın.