Isparta'da tüyler ürperten cinayet

Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde E.Ç.’ye (6) tecavüz edip öldüren Ahmet İzci (42) güvenlik kameralarına yansıyan aksak ayağından yakalandı.



E.Ç.’ye para vererek şeker alması için bakkala gönderdiğini belirten İzci, onu izlediğini ve daha sonra evine götürerek tecavüz ettiğini, bağırınca yastıkla boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

Keçiborlu’da önceki akşam polise başvuran Ç. ailesi, kızlarının kaybolduğu ihbarında bulundu. Küçük kızın, en son ailesinin lokantasının karşısındaki bakkaldan şeker aldığını belirleyen ekipler, bölgedeki işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. E.Ç.’nin bakkaldan çıktıktan sonra ayağı aksak bir adamla birlikte uzaklaştığı saptandı.



Ceset komşunun bahçesinden çıktı



Bu kişinin, belediyenin taşeron şirketinde çalışan temizlik işçisi İzci olduğunu belirleyen polis, zanlının evine baskın düzenledi. Polis, kapıyı kırarak girdiği evde İzci’yi odalardan birine saklanmış halde ve E.Ç.’nin ayakkabısının tekini, yatağın kenarında buldu. Polis, E.Ç.’nin cesedini çuval içerisine konulmuş olarak, A.İ.’nin komşusunun bahçesinden çıkardı.

Polis, bir süre önce psikolojik sorunları nedeniyle eşinden boşanan İzci’yi gözaltına aldı. İki çocuk babası olan ve ailesi Isparta’da yaşayan İzci, zaman zaman Ç. ailesinin lokantasına gittiğini, o akşam da yemeğini yedikten sonra lokantadaki E.Ç.’ye para vererek bakkala şeker almaya gönderdiğini, bakkaldan çıkan kızı yalnız yaşadığı evine götürüp tecavüz ettiğini ve bağırınca paniğe kapılıp öldürdüğünü itiraf etti.



Aramaya katılmış



Tutuklanarak Isparta Cezaevi’ne gönderilen İzci’nin, kamera görüntüsü çıkmadan önce çocuğu arama çalışmalarına katıldığı, polisleri bazı inşaatlara götürerek orada olabileceğini belirttiği ortaya çıktı.



Talihsiz kız evlatlık alınmış



E.Ç.’nin S.Ç. ve H.Ç. tarafından evlatlık alındığı, Isparta’da tost dükkânı bulunan Ç. ailesinin bir yıl önce işlerinin bozulması üzerine Keçiborlu’ya taşındığı ve lokanta işletmeye başladığı öğrenildi. E.Ç.’nin Borsa İlköğretim Okulu’nun ana sınıfında öğrenim gördüğü belirtildi.



