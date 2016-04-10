Isparta’da trafik kazası; AKP'li eski belediye başkanı hayatını kaybetti

Isparta - Eğirdir karayolunda otomobille yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada, eski Isparta Belediyesi Başkanı 50 yaşındaki Hasan Balaman yaşamını yitirdi, 40 kişi de yaralandı. Balaman, Isparta’da AKP’den belediye başkanı olarak seçilmişti.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Ali Çevikbaş ve Mehmet Erçakır’ın haberine göre, Kaza, saat 17.00 sıralarında Isparta- Eğirdir karayolu 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Eğirdir’den Isparta istikametine giden Isparta eski Belediye Başkanı Hasan Balaman’ın kullandığı 32 AK 8.. plakalı otomobil, yol çalışması nedeniyle tek şeride düşürülen yolda karşı yönden gelen ve Antalya’dan Akşehir’e giden sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 UU 7.. plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil refüje savrulurken, otobüs ise yoldan çıkıp şarampole devrildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

AKP’li eski başkan hayatını kaybetti

Kazada, Isparta eski belediye başkanı AKP’li Hasan Balaman sıkıştığı sürücüsü koltuğunda yaşamını yitirirken, otobüs sürücüsü ve içindeki 39 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazanın ardından Hasan Balaman’ın oğlu Ömer Faruk Balaman olay yerine geldi. Babasının yaşamını yitirdiğini gören Balaman, "Babam, babam" diye feryat etti. Balaman’ın cenazesi olay yerinde yapılacak incelemenin ardından morga götürülecek.

Isparta’da 2004 yılında AKP’den seçilen ve 5 yıl başkan olarak görev yapan Hasan Balaman’ın yaklaşık 15 gün önce umre ziyaretine gittiği ve dün dönüş yaptığı belirtildi.