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Politika

Isparta'da MHP'li başkan, 2019 adayı olduğunu duyurdu

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA Belediye Başkanı MHP'li Yusuf Ziya Günaydın, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin teveccühüyle 2019 seçimlerinde de aday olduğunu açıkladı

12 Eylül 2018 20:03

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA Belediye Başkanı MHP\'li Yusuf Ziya Günaydın, Genel Başkan Devlet Bahçeli\'nin teveccühüyle 2019 seçimlerinde de aday olduğunu açıkladı. Haberi sosyal medyadan duyuran Başkan Günaydın, \"Sayın Genel Başkanımız, Isparta\'ya hizmet kervanının devam etmesi için 2019 yılı yerel seçimlerinde şahsıma teveccüh göstermiştir\" dedi.
Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, beraberindeki MHP\'li meclis üyeleriyle birlikte bugün Genel Başkan Devlet Bahçeli\'yi ziyarete gitti. Ziyaretin ardından Başkan Günaydın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 2019 yerel seçimlerinde Isparta Belediye Başkan adaylığı için Devlet Bahçeli\'nin kendisine teveccüh gösterdiğini açıkladı.
Başkan Günaydın, Devlet Bahçeli ile konuşurken çekilmiş bir fotoğrafının yer aldığı paylaşımının ilkinde, \"2019 yerel seçimleri MHP Isparta Belediye Başkan Adayı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın\" derken, diğer paylaşımında ise Bahçeli ve genel merkez ziyareti fotoğraflarıyla, \"Belediye meclis üyelerimizle birlikte Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli\'yi makamında ziyaret ederek görüş ve fikirlerini aldık. Sayın Genel Başkanımız, Isparta\'ya hizmet kervanının devam etmesi için 2019 yılı yerel seçimlerinde şahsıma teveccüh göstermiştir\" ifadelerini kullandı.
YUSUF ZİYA GÜNAYDIN KİMDİR?
1999 Yerel Seçimlerinde MHP\'den Isparta Belediye Başkanı olan Yusuf Ziya Günaydın, 2004 seçimlerinde yerini Ak Parti adayı Hasan Balaman\'a bıraktı. Yusuf Ziya Günaydın, 29 Mart 2009 seçimlerinde yeniden Milliyetçi Hareket Partisi adayı olarak seçimi kazandı. 2014 seçimlerinde MHP\'nin 3\'üncü kez adayı olan Yusuf Ziya Günaydın, tekrar belediye başkanı seçildi. Başkan Günaydın, 2019 yılı Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimlerde dördüncü kez MHP\'nin Belediye Başkan Adayı olarak açıklandı. Başkan Günaydın, evli ve 3 çocuk babası olup, iyi derecede Almanca biliyor.

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