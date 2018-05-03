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Isparta'da kamyonla yolcu otobüsü çarpıştı: 7 yaralı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da kamyonla şehirlerarası yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 1’i ağır 7 kişi yaralandı

03 Mayıs 2018 00:23

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA\'da kamyonla şehirlerarası yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 1’i ağır 7 kişi yaralandı.
Kaza saat 19.30 sıralarında Isparta- Afyonkarahisar karayolu Süleyman Demirel Üniversitesi kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 32 GD 932 plakalı kamyonla 32 PT 040 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs trafik ışığına çarparak durabildi.
Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 1’i kamyonda, diğerleri otobüste olmak üzere 7 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülen yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapatıldı. 

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