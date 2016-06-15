Isparta’da HDP yöneticilerine ve öğrencilere yönelik operasyon; 45 kişi gözaltında

Isparta'da aralarında HDP il yöneticilerinin de bulunduğu 45 kişi gözaltına alındı.

Isparta'da sabah saatlerinde özel hareket polislerinin de katılımıyla birçok eve eş zamanlı baskın düzenlendi. Ağırlıkta öğrencilerin kaldığı evlere yapılan baskınlarda 45 kişi gözaltına alındı. HDP il yöneticilerinin de aralarında bulunduğu göz altıların, sağlık kontrollerinin ardından Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Gözaltına alınanların sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımların gerekçe gösterilerek alındığı öğrenildi.