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Isparta'dan kalkan eğitim uçağı Burdur'a zorunlu iniş yaptı

Uçaktaki öğretmen pilot ve öğrenci, ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi ve durumlarının iyi olduğu belirtildi

25 Haziran 2016 15:50

Erah Uçuş Okulu'na ait 'TC- ERF' kuyruk numaralı eğitim uçağı, Süleyman Demirel Havalimanı'ndan saat 12.30 sıralarında havalandı. İçerisinde öğretmen pilot ve öğrencinin bulunduğu eğitim uçağı, 15 dakika sonra Burdur Gölü kenarındaki Şeker Plajı zorunlu iniş yaptı.

Uçağın göl kenarındaki kumsala düştüğü ihbarı üzerine olay yerine ambulanslar gönderildi. Uçaktaki öğretmen pilot ve öğrenci, ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Ajanslara düşen ilk haberlerde uçağın düştüğü yolunda bilgi geçilmişti. Ancak bu bilginin doğru olmadığı ortaya çıktı.

 

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