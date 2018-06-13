Isparta'da bayramın ilk günü AVM'ler kapalı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA Valisi Şehmus Günaydın, bayramın birinci günü kentteki alışveriş merkezlerinin kapalı olacağını açıkladı.

Isparta Valisi Günaydın, Ramazan Bayramı\'nın ilk günü kentteki alışveriş merkezlerinin kapalı olacağını duyurdu. Vali Günaydın, yaptığı açıklamada, \"6585 sayılı \'Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun\'un 13\'üncü maddesi kapsamında ilimiz sınırları içinde faaliyet gösteren alışveriş merkezleri; Ramazan Bayramı\'nın 1\'inci günü kapalı olacaktır. Gerekli denetimler kaymakamlıklar ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Belirlenen günde alışveriş merkezini kapalı tutmayanlar hakkında 6585 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde idari para cezası uygulanacaktır\" dedi.

FOTOĞRAFLI