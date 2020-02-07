Isparta Yalvaç'ta çıkan yangında 3 kardeş hayatını kaybetti

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde çıkan yangında 4, 16 ve 18 yaşındaki 3 kardeş yaşamını yitirdi.

Yalvaç’ın Salur Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Mehmet Altınbaş’a ait kerpiç evde sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.



Mehmet Altınbaş ve eşinin evde bulunmadığı sırada çıkan yangında, 4 yaşındaki Faruk Altınbaş, 16 yaşındaki Tuğçe Altınbaş ve 18 yaşındaki Hanım Altınbaş alevlerin arasında kalarak can verdi.



Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. İtfaiyenin gerekli müdahaleyi yapmasının ardından çıkarılan 3 kardeşin öldüğü belirlendi.

Evde yapılan gerekli inceleme sonrasında cenazeler otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Hastanede otopsi işlemleri tamamlanan 3 kardeşin cenazeleri toprağa verildi. (İHA)